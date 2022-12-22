EuroLeague'de 15. hafta bu akşam başlıyor...













- Partizan Olimpiakos - Kızılyıldız ALBA Berlin - Maccabi Playtika Tel Aviv Baskonia - Virtus Bologna Real Madrid - Asvel- Panathinaikos Zalgiris Kaunas - Bayern Münih Olimpia Milano - AS Monaco Valencia - Barcelona Haftanın en çok dikkat çeken eşleşmesi, açılış maçı olan Fenerbahçe Beko-Partizan maçı. Zeljko Obradovic, İstanbul'dan ayrılışı sonrası ilk kez bir EuroLeague maçında Ataşehir'e misafir takımın başantrenörü olarak geliyor. Fenerbahçe taraftarının efsane koça güzel bir karşılama yapması bekleniyor. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise çift maç haftasında aldığı iki mağlubiyetin yaralarını Panathinaikos galibiyeti ile sarmaya çalışacak. Panathinaikos'ta geçen hafta İspanya turundaydı. Valencia'ya uzatmada kaybede Yunan ekibi, Barcelona deplasmanında da parkeden mağlubiyetle ayrılmıştı. Dikkat çeken maçlardan bir diğeri ise Olimpia Milano-AS Monaco. Messina ve öğrencileri, geçen hafta Kızılyıldız'ın altı maçlık serisini sonlandırmış ve EuroLeague'de dokuz maç aradan sonra ilk kez kazanmıştı. Bu sezon evinde hiç maç kazanamayan Milano, İtalya'da sezonun dişli ekiplerinden AS Monaco'yu konuk edecek.