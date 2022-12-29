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29 Aralık 2022 - 19:31

EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası bugün başlıyor. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarında

2022'nin son günlerine gelmişken EuroLeague'deki son maç haftası da bu akşam başlayacak. Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, kritik deplasmanlarda galibiyet kovalayacak.

SPOR
29 Aralık 2022 - 19:31
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EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası bugün başlıyor. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarında


2022'nin son günlerine gelmişken EuroLeague'deki son maç haftası da bu akşam başlayacak. Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, kritik deplasmanlarda galibiyet kovalayacak.

Haftanın Maçları:

Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid



Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes

Partizan - Bayern Münih

Olimpia Milano - Valencia Basket

AS Monaco - Zalgiris Kaunas

Kızılyıldız - Barcelona

Panathinaikos - Olimpiakos

Asvel - ALBA Berlin

Virtus Bologna - Fenerbahçe BekoOlimpia Milano - Fenerbahçe Beko

İtalya'da bu sezon çıktığımız üç maçı da kazandık!

Bu sezon Çizme'de üç deplasman maçına çıkan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, üç maçta da parkeden galibiyetle ayrıldı. Kasım ayının sonunda oynanan çift maç haftasında Anadolu Efes, Milano ekibini 29 sayılık farkla yenmiş ve rakibine sadece 51 sayı attırmıştı. Double Week'in ikinci ayağında ise Bologna temsilcisini maç sonunda Clyburn'ün can alıcı üçlüğüyle kapatmıştı.

Sarı Lacivertliler ise Olimpia Milano'yu çift haneli farktan geri gelerek ikinci yarıdaki dominant oyunuyla yenmişti. Milano, son iki maçında aldığı iki galibiyetle kara bulutları bir nebze dağıttı. Messina ve öğrencileri, iyi bir özgüven kazandı. Virtus Bologna ise sezon başından beri istikrarsız bir performans sergiliyor.

Haftanın maçı ise kesinlikle Atina derbisi. Olimpiakos, Panathinaikos'un OAKA'da konuğu olacak. Yeşil beyazlı ekip son üç maçtır galibiyet yüzüne hasret. Olimpiakos ise sezonun en güçlü ekiplerinden. Ama söz konusu derbi olunca her iki tarafın da şansı eşit oluyor çünkü bu maçların psikolojisi daha farklıdır. İyi olanın üstündeki baskı fazladır, kötü olanın da aynı şekilde. Hangi taraf baskıyı yönetebilirse maçı kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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