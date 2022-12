EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası bugün başlıyor. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarında

Haftanın Maçları:







İtalya'da bu sezon çıktığımız üç maçı da kazandık!

2022'nin son günlerine gelmişken EuroLeague'deki son maç haftası da bu akşam başlayacak. Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, kritik deplasmanlarda galibiyet kovalayacak.Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real MadridMaccabi Playtika Tel Aviv -Partizan - Bayern Münih Olimpia Milano - Valencia Basket AS Monaco - Zalgiris Kaunas Kızılyıldız - Barcelona Panathinaikos - Olimpiakos Asvel - ALBA Berlin Virtus Bologna -Bu sezon Çizme'de üç deplasman maçına çıkan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, üç maçta da parkeden galibiyetle ayrıldı. Kasım ayının sonunda oynanan çift maç haftasında Anadolu Efes, Milano ekibini 29 sayılık farkla yenmiş ve rakibine sadece 51 sayı attırmıştı. Double Week'in ikinci ayağında ise Bologna temsilcisini maç sonunda Clyburn'ün can alıcı üçlüğüyle kapatmıştı. Sarı Lacivertliler ise Olimpia Milano'yu çift haneli farktan geri gelerek ikinci yarıdaki dominant oyunuyla yenmişti. Milano, son iki maçında aldığı iki galibiyetle kara bulutları bir nebze dağıttı. Messina ve öğrencileri, iyi bir özgüven kazandı. Virtus Bologna ise sezon başından beri istikrarsız bir performans sergiliyor. Haftanın maçı ise kesinlikle Atina derbisi. Olimpiakos, Panathinaikos'un OAKA'da konuğu olacak. Yeşil beyazlı ekip son üç maçtır galibiyet yüzüne hasret. Olimpiakos ise sezonun en güçlü ekiplerinden. Ama söz konusu derbi olunca her iki tarafın da şansı eşit oluyor çünkü bu maçların psikolojisi daha farklıdır. İyi olanın üstündeki baskı fazladır, kötü olanın da aynı şekilde. Hangi taraf baskıyı yönetebilirse maçı kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.