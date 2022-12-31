EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası tamamlandı. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarından mağlubiyetle döndü

















Haftanın Sonuçları:Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-86 Real Madrid Maccabi Playtika Tel Aviv 80-72 Anadolu EfesPartizan 83-77 Bayern Münih Olimpia Milano 90-79 Valencia Basket AS Monaco 84-82 Zalgiris Kaunas Kızılyıldız 94-99 Barcelona Panathinaikos 71-95 Olimpiakos Asvel 79-91 ALBA Berlin Virtus Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 3 sayılık avantajla girse de son çeyrekte Bologna'ya diş geçiremedi ve maçı 92-88 kaybetti. Sarı Kanarya aldığı mağlubiyetle liderlikten beşinci sıraya geriledi. Sarı Lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki üst üste dördüncü olmak üzere son altı maçta beşinci yenilgisini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle 8. sıraya geriledi. Atina Derbisi bir zamanlar EuroLeague'in en özel buluşmasıydı. Şimdilerde ise rekabetten iyice uzaklaşarak, tekelleşen bir maça döndü. Dün akşam da Olimpiakos, OAKA'da Panathinaikos'u 71-95 mağlup etti. Panathinaikos, uzun zamandır eski günlerini özleyerek kıtada kayboluyor. En büyük yıldızların oynamak için sıraya girdiği kulüpten geçen seneye kadar Nedovic'in kurtarıcı olduğu kulübe... Ne hikâye ama! Çağan Irmak filmlerinde böyle hüzün dolu senaryolar göremezsiniz. Baskonia, Real Madrid'e 92-86 üstünlük sağlayarak EuroLeague'de liderlik koltuğuna oturdu. Olimpia Milano ise sezona felaket başladıktan sonra EuroLeague'de çıktığı son dört maçta üçüncü kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Messina ve öğrencileri yeni yıl öncesinde rahat bir nefes aldı.