SPOR
31 Aralık 2022 - 15:03

EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası tamamlandı. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarından mağlubiyetle döndü

2022'nin son günlerine gelmişken EuroLeague'deki son maç haftası dün oynanan maçlarla sona erdi. Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, senenin son EuroLeague maçında parkeden yenilgiyle ayrıldı.

SPOR
31 Aralık 2022 - 15:03
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EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası tamamlandı. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarından mağlubiyetle döndü

Panathinaikos - Olimpiakos

Haftanın Sonuçları:


Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-86 Real Madrid

Maccabi Playtika Tel Aviv 80-72 Anadolu Efes



Partizan 83-77 Bayern Münih

Olimpia Milano 90-79 Valencia Basket

AS Monaco 84-82 Zalgiris Kaunas

Kızılyıldız 94-99 Barcelona

Panathinaikos 71-95 Olimpiakos

Asvel 79-91 ALBA Berlin

Virtus Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 3 sayılık avantajla girse de son çeyrekte Bologna'ya diş geçiremedi ve maçı 92-88 kaybetti. Sarı Kanarya aldığı mağlubiyetle liderlikten beşinci sıraya geriledi. Sarı Lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki üst üste dördüncü olmak üzere son altı maçta beşinci yenilgisini aldı. 

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle 8. sıraya geriledi.

Atina Derbisi bir zamanlar EuroLeague'in en özel buluşmasıydı. Şimdilerde ise rekabetten iyice uzaklaşarak, tekelleşen bir maça döndü. Dün akşam da Olimpiakos, OAKA'da Panathinaikos'u 71-95 mağlup etti. Panathinaikos, uzun zamandır eski günlerini özleyerek kıtada kayboluyor. En büyük yıldızların oynamak için sıraya girdiği kulüpten geçen seneye kadar Nedovic'in kurtarıcı olduğu kulübe... Ne hikâye ama! Çağan Irmak filmlerinde böyle hüzün dolu senaryolar göremezsiniz.

Baskonia, Real Madrid'e 92-86 üstünlük sağlayarak EuroLeague'de liderlik koltuğuna oturdu.

Olimpia Milano ise sezona felaket başladıktan sonra EuroLeague'de çıktığı son dört maçta üçüncü kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Messina ve öğrencileri yeni yıl öncesinde rahat bir nefes aldı. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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