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30 Aralık 2022 - 19:59

EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında. Günün öne çıkan maçı ise Atina'da

EuroLeague, 2022'ye veda etmeye hazırlanıyor. Yılın son maç haftası dün start aldı. Anadolu Efes, Avrupa'da yılı Maccabi mağlubiyeti ile noktaladı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise kritik Virtus Bologna deplasmanında galibiyet kovalayacak. Ancak kıtada tüm gözler Panathinaikos - Olimpiakos maçında olacak.

SPOR
30 Aralık 2022 - 19:59
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EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında. Günün öne çıkan maçı ise Atina'da


EuroLeague, 2022'ye veda etmeye hazırlanıyor. Yılın son maç haftası dün start aldı. Anadolu Efes, Avrupa'da yılı Maccabi mağlubiyeti ile noktaladı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise kritik Virtus Bologna deplasmanında galibiyet kovalayacak. Ancak kıtada tüm gözler Panathinaikos - Olimpiakos maçında olacak. 

Günün maçları:

Kızılyıldız - Barcelona



Panathinaikos - Olimpiakos

Asvel - ALBA Berlin

Virtus Bologna - Fenerbahçe BekoFenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, hafta başındaki derbi galibiyetiyle moral depoladı!

EuroLeague'deki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler, uzatma sonunda 93-90'lık skorla Efes'i kendi evinde devirdi.

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko, son dönemde sakatlıklarla boğuşmuş ve hem ligde hem Avrupa'da ciddi yaralar almıştı. Geçen hafta Wilbekin, Partizan maçıyla formasına kavuşmuş, Efes maçında ise Johnathan Motley'den iyi haber gelmişti. Sarı Lacivertliler uzun zaman sonra eksiksizdi. Zira sezonu bu kısmına kadar olan bölümde Dyshawn Pierre, Scottie Wilbekin, Johnathan Motleyi Tonye Jekiri şanssız sakatlıklar yaşayıp takımdan ayrı kalmıştı.

Öte yandan gecenin maçı ise kesinlikle Atina'da oynanacak. Derbi psikolojisi zordur ancak kaldırabilen takımlar da yok değildir. Derbi öncesinde aldığınız galibiyet ya da mağlubiyetlerin derbi özelinde hiç önemi yoktur. Çünkü o an önünüzde 40 dakika vardır ve sahada ölmek için can atan 24 oyuncu. Panathinaikos derbiye üst üst 3 maçını kaybederek geliyor fakat Olimpiakos maçında alınacak bir galibiyet, her şeyi unutturabilir.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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