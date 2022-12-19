SPOR
19 Aralık 2022 - 14:27

EuroLeague'de bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacak şehir açıklandı...

Dejan Bodiroga yönetimi kararını verdi; EuroLeague'de bu sezon Final Four'a Avrupa'nın hangi kentinde düzenleneceği belli oldu.

SPOR
19 Aralık 2022 - 14:27
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EuroLeague'de bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacak şehir açıklandı...


EuroLeague yönetimi, 2022-2023 sezonu sonunda yapılacak Final Four'un Kaunas'ta düzenleneceğini açıkladı. Litvanya'nın en büyük şehri olan Kaunas, tarihinde ilk kez EuroLeague Final Four'una ev sahipliği yapacak. Kaunas dışındaki en güçlü iki aday İstanbul ve Dubai'ydi. 

Böylelikle EuroLeague'deki yeni dönemde, Dejan Bodiroga yönetimi ilk Final Four tecrübesini Avrupa'nın kuzeyinde yaşayacak. Organizasyonu merakla beklenen Final Four, 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Maçlar, Zalgiris Kaunas'ın mabedi Zalgirio Arena'da oynanacak. 



 

Öte yandan, EuroLeague bir sonraki sezonun ev sahibini de açıkladı. 2023-2024 sezonunda ise Final Four'a Almanya'nın başkenti Berlin ev sahipliği yapacak. Berlin, tarihinde üçüncü kez bu görevi üstleniyor olacak. 2009 ve 2016 yıllarında ev sahibi olan Berlin, Final Four'a en çok ev sahipliği Barcelona, İstanbul ve Madrid ile beraber en çok ev sahibi olan şehir unvanını kazanacak. 2009 yılında Berlin'de CSKA Moskova'yı deviren Obradovic'in öğrencileri kupada mutlu sona ulaşmış ve bu şampiyonluk Panathinaikos'un sondan ikinci EuroLeague şampiyonluğu olmuştu. 2016 yılında ise finalin bir tarafı yine CSKA Moskova iken diğer tarafında temsilcimiz Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin başantrenörü ise Zeljko Obradovic'ti. CSKA, uzatma sonunda kupayı kazanmıştı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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