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17 Aralık 2022 - 19:31

EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...

Olimpia Milano'nun yıldızı Brandon Davies, 14. haftaya damga vurdu.

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17 Aralık 2022 - 19:31
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...

Üst üste 9 maç kaybetmişsiniz, evinizde hiç galibiyetiniz yok ve rakibiniz üst üste 6 maç kazanan Kızılyıldız. Pardon bir detayı yazmayı unuttum; maça ev sahipliği yapan salon da Aleksandar Nikolic. Tüm bu koşulları düşündüğümüzde Olimpia Milano için olabilecek en kötü senaryo gerçekleşmiş ve İtalya'dan Sırbistan'a uçulmuştu. Ancak sonuç herkesin beklediği gibi olmadı ve Olimpia Milano, EuroLeague'in 14. haftasında 9 maçlık serisini kıtanın belki de en formda takımına karşısında sonlandırdı. Maçın Milano adına kahramanı ise Brandon Davies oldu. Ugandalı pivot, 15 sayı ve 6 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Aslında bu istatistiklerde herhangi bir absürtlük yok. Davies, Kızılyıldız karşısında bir kısa oyuncu gibi 7 asist yaptı. Pas istasyonu görevi gören uzun, Milano hücumlarını çeiştlendirdi ve bu zorlu deplasmandan takımının galibiyetle çıkmasını sağladı. Dolayısıyla bu haftanın MVP'si de kendisi oldu.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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