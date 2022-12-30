EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes İsrail'de kaybetti; Obradovic ve Trinchieri'nin düellosu ve çok daha fazlası

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Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı!

EuroLeague'de dün gece 5 maç oynandı. Anadolu Efes, kendi evinde bileği bükülmeyen Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu. Andrea Trinchieri, eski takımı Partizan'a geri döndü. Baskonia-Real Madrid maçları nefesleri kesti ve tabii ki de Messina ile öğrencileri...Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-86 Real MadridMaccabi Playtika Tel Aviv 80-72Partizan 83-77 Bayern Münih Olimpia Milano 90-79 Valencia Basket AS Monaco 84-82 Zalgiris KaunasAnadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle playoff potasının dışına geriledi. Partizan, Bayern Münih'i konuk etti. Maçın önemini arttıran detay ise takımın generalleriydi. Zeljko Obradovic ve Andre Trinchieri, kıtanın en özel karakterlerine sahip, en renkli iki koçu. İkisinin de saha kenarındaki sakin (!) tavırlarıyla da öne çıkıyorlar. Obradovic ve öğrencileri, yılı galibiyetle kapattı.Gecenin en önemli maçı ise Baskonia-Real Madrid maçıydı. Bask ekibi, Real Madrid'e 92-86 üstünlük sağlayarak EuroLeague'de liderlik koltuğuna oturdu. Olimpia Milano ise sezona felaket başladıktan sonra EuroLeague'de çıktığı son dört maçta üçüncü kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Messina ve öğrencileri yeni yıl öncesinde rahat bir nefes aldı. AS Monaco ise evinde zorlansa da Zalgiris Kaunas engeline 84-82 ile aştı.