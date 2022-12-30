SPOR
30 Aralık 2022 - 17:43

EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes İsrail'de kaybetti; Obradovic ve Trinchieri'nin düellosu ve çok daha fazlası

EuroLeague'de dün gece 5 maç oynandı. Anadolu Efes, kendi evinde bileği bükülmeyen Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu. Andrea Trinchieri, eski takımı Partizan'a geri döndü. Baskonia-Real Madrid maçları nefesleri kesti ve tabii ki de Messina ile öğrencileri...

SPOR
30 Aralık 2022 - 17:43
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EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes İsrail'de kaybetti; Obradovic ve Trinchieri'nin düellosu ve çok daha fazlası


EuroLeague'de dün gece 5 maç oynandı. Anadolu Efes, kendi evinde bileği bükülmeyen Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu. Andrea Trinchieri, eski takımı Partizan'a geri döndü. Baskonia-Real Madrid maçları nefesleri kesti ve tabii ki de Messina ile öğrencileri...

Dün akşam oynanan maçların sonuçları:

Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-86 Real Madrid



Maccabi Playtika Tel Aviv 80-72 Anadolu Efes

Partizan 83-77 Bayern Münih

Olimpia Milano 90-79 Valencia Basket

AS Monaco 84-82 Zalgiris Kaunas

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes

Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle playoff potasının dışına geriledi.

Partizan, Bayern Münih'i  konuk etti. Maçın önemini arttıran detay ise takımın generalleriydi. Zeljko Obradovic ve Andre Trinchieri, kıtanın en özel karakterlerine sahip, en renkli iki koçu. İkisinin de saha kenarındaki sakin (!) tavırlarıyla da öne çıkıyorlar. Obradovic ve öğrencileri, yılı galibiyetle kapattı.

Obradovic

Gecenin en önemli maçı ise Baskonia-Real Madrid maçıydı. Bask ekibi, Real Madrid'e 92-86 üstünlük sağlayarak EuroLeague'de liderlik koltuğuna oturdu.

Olimpia Milano ise sezona felaket başladıktan sonra EuroLeague'de çıktığı son dört maçta üçüncü kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Messina ve öğrencileri yeni yıl öncesinde rahat bir nefes aldı.

AS Monaco ise evinde zorlansa da Zalgiris Kaunas engeline 84-82 ile aştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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