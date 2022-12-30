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30 Aralık 2022 - 22:02

EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi finali. Ergin Ataman ve öğrencileri tarihi bir yılı geri bıraktı

2022 yılı ülke basketbolunda gerçekten özel bir yıla sahne oldu. Milli takımlar düzeyinde beklenti karşılanmasa da kulüp bazında başarılı işlere imza atıldı. Başarısıyla en çok gündeme gelen kulüp de hiç şüphesiz ki Anadolu Efes'ti. Halil Ergin Ataman ve kurmayları unutulmaz bir takvim yılını arkalarında bıraktı.

SPOR
30 Aralık 2022 - 22:02
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EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi finali. Ergin Ataman ve öğrencileri tarihi bir yılı geri bıraktı


2022 yılı ülke basketbolunda gerçekten özel bir yıla sahne oldu. Milli takımlar düzeyinde beklenti karşılanmasa da kulüp bazında başarılı işlere imza atıldı. Başarısıyla en çok gündeme gelen kulüp de hiç şüphesiz ki Anadolu Efes'ti. Halil Ergin Ataman ve kurmayları unutulmaz bir takvim yılını arkalarında bıraktı.

Senenin başına, Ocak ayına ışınlanıp insanlar bir anket yapsak ve "Anadolu Efes önümüzdeki 10 ayda dört final oynayıp üçünü kazanacak" desek; alacağımız cevap: "Bizimle dalga geçmeyin" olurdu herhalde. Sezon içinde bir sürü sıkıntı çeken Efes'in her zaman olduğu gibi söyleyecek sözü vardı ve bunu en sona saklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı, EuroLeague'de sezonu seyrini değiştirdi!



EuroLeague'de üç mücadele eden üç Rus takımı da playoff potasındaydı. CSKA, Kevin Pangos ile kadrosunu güçlendirmişti. CSKA'yı kesin, Zenit'in de Final Four şansı hiç küçümsenemezdi. Ancak çıkan men kararı sonrası EuroLeague'in dengeleri alt üst oldu.

Efes, krizi fırsata çevirdi ve sezon sonunda ipi göğüsledi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Efes, yerelde ise Fenerbahçe Beko ile 3 kez finallerde karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda mutlu sona ulaşan Lacivert Beyazlılar olurken; Basketbol Süper Ligi final serisinde Efes'e 3-1'lik üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, 2018'den sonra ilk kez ligde şampiyon oldu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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