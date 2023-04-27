DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:34

Eurovision'u kutlamak için okullara fon verildi

Liverpool bölgesindeki birkaç okul, şehrin Eurovision Şarkı Yarışması'nın 'hayatta bir kez' sahnelenmesi münasebetiyle fon verilmesini kutluyor.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eurovision'u kutlamak için okullara fon verildi


    Liverpool, önümüzdeki ay savaştan zarar gören Ukrayna adına yarışmaya ev sahipliği yapacak. Etkinliği, şehrin Ukrayna ile ilişkisini ve Avrupa mirasını anmak için düzenlenen etkinlikler nedeniyle 27 okula 2 bin euroya kadar EuroGrant finansmanı verildi.

Kral



     Formby'deki bir okul personeli, böylesine 'harika' bir olayı kutlamak için nakit para aldıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler. İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Parker daha önce etkinliğin yapılacağı Liverpool'daki M&S Bank Arena'yı ziyaret etti ve setin açılışını yaptı.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ