Eurovision'u kutlamak için okullara fon verildi













Liverpool, önümüzdeki ay savaştan zarar gören Ukrayna adına yarışmaya ev sahipliği yapacak. Etkinliği, şehrin Ukrayna ile ilişkisini ve Avrupa mirasını anmak için düzenlenen etkinlikler nedeniyle 27 okula 2 bin euroya kadar EuroGrant finansmanı verildi.Formby'deki bir okul personeli, böylesine 'harika' bir olayı kutlamak için nakit para aldıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler. İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Parker daha önce etkinliğin yapılacağı Liverpool'daki M&S Bank Arena'yı ziyaret etti ve setin açılışını yaptı.