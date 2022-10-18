Eurovision yarışmasının sesi Bülent Özveren yaşamını yitirdi! Bülent Özveren kimdir, neden öldü? Bülent Özveren'in hayatı ve biyografisi













BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınan ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren'in hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Ünlü sunucunun vefat haberini eşi Sebla Özveren duyurdu.Eylül ayında rahatsızlanan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Bülent Özveren, o günden beri yoğun bakımda tedavi, görüyordu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sunucunun vefat ettiği haberini paylaşan eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı gönderide "Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Özveren, Türk TV sunucusu ve spor yayıncısıdır. 1975'ten 2012'ye kadar düzenli aralıklarla Eurovision şarkı yarışmasında sunuculuk yapması ile tanınır. Sultanahmet İlkokulu'nu bitirdikten sonra orta öğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, daha sonraki eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Bület Özveren, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.1964 yılında TRT'nin yaptığı ilk "yapımcı" sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle bitirdi. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başladı, uzun bir süre televizyon sunuculuğu yaptıktan sonra 1972 yılına kadar spor yayıncısı olarak çalışmaya devam etti. 1975-2012 yılları arasında Türkçe Eurovision Şarkı Yarışması'nı sundu. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı gösterinin sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl TRT'den istifa ederek Gelişim Yayınları'nda editör, Cen reklam ajansında müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 1985'te kendi reklam ajansını kurdu ve 1987'den beri reklam ajansı Pen Agency'nin CEO'luğunu yaptı.1986'dan 1998'e kadar doğrudan TRT'de dış yapımcı olarak yüzlerce yarışma programı hazırlayıp sundu. 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta sunum bölüm başkanı olarak görev aldı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda ders veren ve çokm iyi derecede Fransızca ile İngilizce bilen Bülent Özveren, "yayın - sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere katılmış, birçok üniversite ve okulda ders vermiştir. Haziran 2013'te Uluslararası Türk Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyat yarışmasına katıldı. 2013'ün sonunda, Bir Milyon Kimin? isimli yarışmada Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile birlikte jüri üyesi olarak görev yaptı.