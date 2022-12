Ev almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RUHSATI OLMAYAN EV ALMAYIN

DEPREM RİSKİ DURUMUNU SORGULAYIN

ALACAĞINIZ EVİ CANLI OLARAK GÖRÜN

İPOTEK VE HACİZ KAYDI HAKKINDA SORULARI SORUN

SIFIR EV SATIN ALMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

EVİN CEPHESİ NASIL OLMALI?

TAPUDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

EV ALMA SÜRECİNDE ÖDEME NASIL YAPILIR?

EVİN TAPU HARCINI KİM ÖDER

YENİ EVE TAŞINMA SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Yeni bir ev alma sürecini sorun yaşamadan tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Yeni bir mülk alırken nelere dikkat etmelisiniz? Ev alırken masraflar nelerdir ve taşınırken nelere dikkat edilmelidir? Ev alırken kayıt ücretini kim ödüyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizin detayında bulabilirsiniz. Bütçeniz, ödeme tercihleriniz veya satın almak istediğiniz evin özellikleri her ne olursa olsun, kararınızı verdikten sonra mutlaka göz önüne almanız gereken bir dizi faktör vardır. Onlara daha yakından bakalım.Ruhsat, bir ev satın alırken dikkate alınması gereken şeyler listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Hatta 2014 yılında yürürlüğe alınan tüketici kanunu kapsamında zaten ruhsatı olmayan projelerde daire satışı yasaklandı. Ruhsat süreci uzun sürebilir şeklinde ortaya atılan söylentileri çok fazla ciddiye almayın. Senetle ya da peşin olarak satış gerçekleştirilebilir. Aksi durumda asla bitmeyecek bir projeye yatırımlarınızı yapıyor olabilirsiniz. İmtiyazlara ek olarak, her zaman inşaat irtifakı ve kullanım izinlerini de görmelisiniz.Ülkemizin birçok bölgesinde deprem kuşağı yer almaktadır. Bu yüzden almak istediğiniz evin deprem riskini sormayı unutmayın. Deprem riski taşıyan konutlar kanunen kentsel yeniden yapılanma şeklinde kabul edilir. Bilmeden tehlikesi olan ev alırsanız bir süre sonra evinizi yıkılmış halde bulabilirsiniz. Bir ev satın aldığınızda müteahhitinizden toprak etüdü raporundan bir kopya isteyin ve Sismik Yönetmeliğe Uygunluk Raporunu da kontrol edin.Almak istediğiniz evi kendi gözlerinizle görmek sizin açınızdan faydalı olacaktır. İnşaat sürecinde olan ev satın almak istiyorsanız da projenin detay raporlarını mutlaka inceleyin.Almayı düşündüğünüz evde ipotek ya da haciz var ise ilerleyen dönemde ciddi sorunlar yaşayabilirisiniz. Örneğin müteahhit borcundan dolayı ipotekli bir daire satışı yapılabilir. Bu sorunla karşılaşmamak için ipotek veya haciz kaydı olmayan bir evi dikkatli bir şekilde seçmelisiniz.Size söylediğimiz tüm bu ipuçları, yeni ev satın alımlarıyla ilgili süreç için de geçerlidir. Fakat buru durumda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli detaylar da var. Toplu konut projeleri çerçevesinde yeni ev almak girişimindeyseniz kesinlikle güven duyabileceğiniz bir firma seçimi yapın. Firmanın portföyüne ve referanslarını inceleyin. Sık sık kötü eleştiri almış ya da başladığı projeleri tamamlamadan bırakmış şirketlerden kesinlikle uzak durun.. Yeni bir ev alırken bazen beklenmedik harcamalar sorun oluşabilir. Yeni boyanmış dairenizde nem olmadığından emin olabilmek adına satın almadan önce fiyat araştırması yapın. Size verilen nn bilgi formunda evinizin hem net hem de brüt metrekare bilgilerinin yer alıp almadığını kontrol edin. Hemen verilmediyse, lütfen sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihini belirtin.Kuzey ve güney yönlü evlerin her birinin hem artıları hem de eksileri vardır. Güneye bakan evler daha az ısınma sorunuyla karşı karşıyadır. Kışın aydınlık, sıcak ve konforlu bir eviniz olsun isterseniz, güney cephesine bakan bir ev seçimi yapın. Ancak yaz aylarındaki sıcak havalardaki artışı da dikkate almamız gerekiyor. Kuzey cephesine bakan evler, güney cephesine bakan evlerden daha ucuz olma eğilimindedir. Böyle bir evde salonla yatak odasının kuzeye bakması salonun gün içinde yeterince ışık alamamasına neden olur.Ev alırken tapu kaydına dikkat edilmesi sorunsuz bir alım ve satım sürecinde oldukça önemlidir. Tapu daireleri satın alacağınız eve ilişkin çok sayıda soruyu netleştirebilir. Bu nedenle tapuda kayıtlı evinizin DASK poliçesini, vergi borcunuzun olup olmadığını ve oturma izninizi kontrol etmeyi unutmayın. Tapu harcının nasıl ödeneceğini alıcınızla önceden ayarlayabilirsiniz. Böylelikle zamandan da tasarruf edersiniz. Ayrıca, evinizi tapuya kaydederken, ödediğiniz gerçek fiyatı da eklediğinizden emin olun.Gayrimenkul işlemleri sırasında farklı ödeme yöntemi vardır. Nakit olarak ödeme, en az güvenli ödeme yöntemidir. Bundan dolayı alıcıyla satıcının aralarında mutlak bir güven ilişkisi yoksa başvurulması önerilmez. Kullanılabilecek diğer bir yöntem de alıcının konut bedelini banka havalesi, EFT veya havale yoluyla satıcının hesabına havale etmesidir. Alıcı bu işlem sırasında Ödeme Beyannamesi bölümünde tapu adres bilgilerini vermeli ve yapılan ödemenin ada ve apartman dairesi bedeli olduğunu not etmelidir. Tapu takas sistemleri ve blok kontrol prosedürleri de emlak borsalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tapu takas sisteminden yararlanmak isteyen alıcı ve satıcılar e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak elektronik ödeme numarası alabilirler. Alıcı tarafından yapılan ödemeler Takasbank hesabında bloke edilerek tapu işlemlerinin bitmesi sonrası satıcıya aktarılacaktır. Bloke çek yönteminde, alıcı istediği bankadan bloke çek talep eder ve noter işlemi sonrasında satıcı çekin blokesini kaldırır ve hesabına aktarır. Her iki yöntem de hem alıcıların hem de satıcıların tehlikeye atılmaması için tasarlanmıştır.Tapu harcını kim öder alıcı ve satıcının ortak kararıdır. Taraflar başka bir belirlemede anlaşamazlarsa ücretler eşit olarak bölünebilir. Tapu harcı, mülk değerinin %4'ü olarak belirlenir. Alıcı ve satıcı masrafları paylaşırsa, her iki taraf da emlak bedelinin %2'sini öder.Yeni bir eve taşınırken yapmanız gerekenler, taşınma telaşında gözden kaçabilir. Böylece aklınıza gelen tüm ihtiyaçları ve görevleri listeleyerek başlayabilirsiniz. Yeni eviniz yenilendikten ve temizlendikten sonra taşınmak daha uygun bir seçenek olabilir. Bunun nedeni, yeni bir eve taşındığınızda, işler zaten kurulmuşsa, ortalığı toplamanın daha da zor olabilmesidir.Eşyalarınızı kendiniz toplamayı planlıyorsanız, bu görev için yeterli zaman ayırın. Özellikle kırılcak eşyalar veya küçük eşyaların paketlenmesi düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Dilerseniz paketleme işlemi için bir kargo firması da seçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de ev aboneliğinizdir. Taşınmadan önce yeni evinizde tüm aboneliklerinizi etkinleştirerek, elektrik ve suyun bitme riskini ortadan kaldırırsınız. Ayrıca, evinizin elektrik veya sıhhi tesisatındaki arızalar daha hızlı tespit edilebilir. Tabii bu arada eski ev aboneliğinizi kapatmayı unutmayın. Evinizi döşemeden önce bir kat planı oluşturmak işleri kolaylaştıracaktır. Bu şekilde, hangi öğeyi nereye koyacağınız konusunda kafa karışıklığı olmaz. Evinizdeki tüm anahtarları değiştirmeyi, yeni adres bilgilerinizi ilgili mercilere bildirmeyi unutmayınız. Aksi takdirde bankanız yanlışlıkla eski oturduğunuz adresinize belge veya gönderi gönderebilir.