Ev almak isteyenler kulak versin! İslam Memiş yeni sistemi duyurdu: O tarihten önce almayan yandı!

İslam Memiş, Türkiye'de konut krizi yaşanacağı uyarısında bulundu ve 2024'ten önce ev alınmasını tavsiye etti
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'de ev satın almak isteyenlere uyarıda bulundu. 2024 yılına kadar ülkenin mülk sahipliğinin yerini alacak bir oda kiralama sistemi uygulayacağını belirtti. YouTube kanalında konuşan Memiş, konutların dövizle kiralanacağını ve insanların kendi mülklerini satın alamayacaklarını vurguladı. İnsanlara uygun fiyatlı konut sağlayan Yarım Bizden kampanyasından övgüyle bahseden Memiş, bu tür girişimlerin daha önce görülmemiş olduğunu ve dünyada benzer bir uygulamanın bulunmadığını vurguladı.
Türkiye'de yeni oda kiralama sistemi nedeniyle kavga çıkacağını öngörüyor
Memiş, Türkiye'nin bir transfer merkezi olduğunu, yabancı uyrukluların her yıl artmaya devam ettiğini ve bunun da nüfus yoğunluğunun artmasına yol açtığını belirtti. Yeni oda kiralama sistemi, iki ailenin bir mülkü paylaşmasına izin vererek mahremiyetin kaybolmasına yol açacak ve sonuçta komşular arasında anlaşmazlıklara neden olabilecek. Uzun vadeli kira sözleşmelerini yerine mülk satın alın
Memiş'in uyarısı, özellikle paralarını altın, kripto
veya gümüşe yatırmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi ve mümkün olan en kısa sürede sığınak bulması gerektiğini vurguluyor. Bu tür yatırımlara karşı tavsiyelerde bulunan Memiş, insanları yaklaşan kira sistemine yakalanmamak için başlarını sokacak bir çatı satın almaya odaklanmaya çağırıyor.