Ev almak isteyenlere dev fırsat! Krediler 0,69'a indi: Ev sahibi olmayan kalmayacak!

Bugünkü 32114 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un geçici 37'nci maddesi kapsamında, mevduat ve katılım bankalarının sunacakları konut finansmanlarına ve bunlara verilecek katkılara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kararın amacı, Bankacılık Kanunu'nun 3'üncü maddesinde tanımlanan konut finansmanı ürünlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
0.69 FAİZLE EV SAHİBİ OLMAK İÇİN HEMEN BAKIN! YENİ KONUT FİNANSMAN PROGRAMI RESMEN YÜRÜRLÜKTE! ŞARTLAR AÇIKLANDI!Bloomberg HT'nin haberine göre, Yeni Konut Finansman Programı çerçevesinde, daha önce satışa çıkarılmamış ve yüzde 100 tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetindeki veya inşaatı devam eden projelere, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış konut projelerine, finansmana katkıda bulunulabilecek. Tamamlanma oranı, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanacak raporlarla belirlenecek. Karara göre, Yeni Konut Finansmanı Programı çerçevesinde daha önce satışa sunulmamış konut projelerine, inşaatı %100 tamamlanmış ve müteahhitlere ait konut projelerine, konut projelerine katkı sağlanabilecek. Finansman sağlayacak bankalarla garanti anlaşmaları imzalanmış ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla inşaatı devam eden ve tamamlandığında müteahhitlere ait olacak projeler ile inşaatı henüz başlamamış olup müteahhitlere ait olacak konut projeleri bitmesi üzerine.Tamamlanma oranı, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre belirlenecektir. İller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için 1. bölge, 1. ve 2. bölge dışındaki diğer iller için 3. bölge olarak değerlendirilecektir. Karara göre, finansman kapsamında edinilen mallar, finansman bankasının talebi üzerine, finansmanın bildirim tarihinden itibaren beş yıl süreyle kayıt dışı edinim halleri dışında devredilemez veya satış vaadine konu edilemez. Bu sürenin bitiminden sonra taşınmazların beyannamelerine yapılan bu şerh tapu müdürlüğünce kaldırılır.Karar kapsamında, borçlunun temerrüde düşmesi nedeniyle icra takibi yapılması halinde finansman bankasının talebi üzerine bu şerh kaldırılabilecek.
Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamındaki karara göre müteahhitlere ait tamamlanmış ve daha önce satışa çıkarılmamış konut projeleri, müteahhitlere ait veya yapımı devam eden konut projeleri ile müteahhitlere ait konut projeleri ile müteahhitlere ait konut projeleri gerekli izinleri almış ve finansman sağlayacak bankalar ile garanti sözleşmesi imzalamış ve inşaatına henüz başlamamış olan bankalar sunulan finansmandan yararlanabilirler. Tamamlanma oranı, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenecektir. Karar ayrıca illeri, birinci bölge İstanbul'dan, ikinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'dan ve üçüncü bölge diğer şehirlerden oluşan bölge olmak üzere üç bölgeye ayırıyor. Gayrimenkul satış sözleşmelerinde veya ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde, konut satış sözleşmesinden yararlanabilmek için finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle konutun satılamayacağı veya satış vaadine konu olamayacağına dair ilgili sözleşmede hüküm bulunması gerekir. Bu kararda yer alan katkı payı ve taksit ödeme sisteminden 18 yaşını dolduran ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Finansmanın azami vadesi 15 yıl olacaktır. AZAMİ KONUT VE FİNANSMAN TUTARLARI NE KADAR?
Orta Gelir Konut Projesi, hem konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar hem de gayrimenkul sektörü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Böylece, daha kaliteli ve uygun fiyatlı konutların üretilmesi hedefleniyor. Değerleme raporu sonrasında konutun değeri ve satış tutarının, 1. bölge için 9 milyon TL, 2. bölge için 5 milyon TL, 3. bölge için 3 milyon TL'yi aşamayacağı açıklandı. Azami finansman tutarı ise konut değerinin yüzde 90'ını aşmayacak şekilde, 1. bölge için 5 milyon TL, 2. bölge için 3 milyon TL, 3. bölge için 2 milyon TL olarak belirlendi. kredi faiz oranları ise kullandırılacak finansman tutarına göre değişecek. 2 milyon TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 0,69, 2-4 milyon TL arasındaki finansmanlar için yüzde 0,79, 4-5 milyon TL arasındaki finansmanlar için ise yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Bu oranlar, düzenlemede belirtilen üst sınır olan 15 yıl vadeli eşit taksitlerle geri ödeme planı için geçerli olacak.