Ev, arsa tapusu olanlar dikkat! Bu tarihe kadar işlemi yapmayan yandı!







ESENLER'DE 175 MİLYON TL'YE ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPI SATILIYOR! İHALESI 2 MART'TA!







İLAN METNİ:

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Esenler Belediye Başkanlığı, İstanbul'un Esenler ilçesi, Atışalanı Mahallesinde yer alan arsa ve üzerindeki bodrum+zemin+1 normal katlı yapıyı satışa çıkarmıştır. Satış, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ve 2 Mart 2023 tarihinde saat 11:00'de yapılacak olan ihale ile sonuçlanacaktır. Esenler Atışalanı'ndaki arsa ve bina için yapılacak satış, ilçenin kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İlgilenenler, ihale ile ilgili ayrıntılı bilgileri Esenler Belediye Başkanlığı'ndan edinebilirler.Esenler Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul için geçici teminat bedeli 5 milyon 250 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belediye, söz konusu taşınmazın imar durumunu Ticaret + Turizm Alanı olarak açıklamıştır. Arsanın yapılaşma koşulları ise blok nizamda 2 kat ve yüzde 50'si turizm alanı şeklinde belirlenmiştir. Bu bilgiler, söz konusu gayrimenkul için düzenlenecek olan ihaleye katılmayı düşünenlerin dikkate alması gereken önemli detaylardır. İhale ile ilgili diğer ayrıntılar ve belirlenen şartlar, Esenler Belediyesi tarafından açıklanacaktır. İstanbul'un Esenler ilçesindeki arsa ve üzerindeki bodrum, zemin ve 1 normal katlı yapı için belirlenen fiyat 175 milyon Türk Lirasıdır. Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu arsa ve yapının satışa çıkarıldığı ve fiyatının 175 milyon Türk Lirası olduğu belirtilmiştir. Satış işlemi, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale ile sonuçlanacaktır. İlgilenenlerin ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve teklif sunmak için Esenler Belediyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.1) 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında kullanılmak amacıyla aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal ve üzerinde bulunan Bodrum+ Zemin+1 Normal katlı yapı İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 02/03/2023 günü saat 11.00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince yapılacak ihaleyle satılacaktır. 2-)Tapu Taşınmaz Bilgileri: MAHALLE/KÖY: Atışalanı ADA : 1077 PARSEL: 18 ALAN: 4.455,05 m² MUHAMMEN BEDEL: 175.000.000,00 TL (Yüz Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT: 5.250,000,00 TL (Beş Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) İmar Bilgileri: Ticaret + Turizm Alanı. Tict (Ticaret+Turizm) alanında yapılaşma koşulları; Paftasında belirtilen blok sınırları ve konumu olup, blok nizam 2 Kat (BL-2)’tır. Bu alanlarda yapılaşabilir inşaat alanının maksimum %50’si turizm kullanımına ayrılabilir. Taşınmaz üzerinde Belediyemizce 01.04.2020 tarihinde 10 yıl süre ile kiraya verilen ve restoran olarak kullanılan Bodrum+ Zemin+1 Normal katlı yapı bulunmaktadır. İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince, yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir. Şartname, idarenin adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL ( Beş Bin Türk Lirası) karşılığı Esenler Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6- 8 Esenler/İstanbul adresinden satın alınabilir. Esenler Atışalanı 1077 ada 18 parsel sayılı taşınmazın içerisinde bulunan (şartname eki rölevede işaretli) hiçbir ağaç kesilemeyecektir. Katılımcı hiçbir ağacın kesilemeyeceğini taahhüt ve kabul eder. İhaleye katılabilmek için; a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir. b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır. c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu. ı)İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır. Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 10:00’ a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.