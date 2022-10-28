GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 15:13

Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti

İstanbul Esenler'de duvarları yıkılmış, bakımsız durumdaki ev için rekor kira talep edildi. Evin görüntüleriyle kirası yan yana gelince herkes şaşkına döndü. İşte o ev...

GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 15:13
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Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti


Türkiye’de son bir yıl içerisinde emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İlk olarak inşaat giderlerinin artmasıyla konut fiyatları yükselmiş bunun peşinden de kira fiyatları zirveye çıkmıştı. Öyle ki artık Türkiye şartlarında 1000 – 2000 TL’ye dahi kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Özellikle bazı ev sahipleri piyasanın pahalılığından faydalanarak kulübeden bozma evlerine dahi uçuk rakamlar talep ediyor.

Bu durumun bir örneği İstanbul Esenler’de yaşandı. Sosyal medyada yayılan ev ilanı ile ortaya çıkanlar pes dedirtti. İstanbul’da kira fiyatlarının artmasını fırsat bilen bir ev sahibi, Esenler’de duvarları yıkık, harabeye dönen evi için ütopik bir miktar talep etti.

Harabe gibi ev için 4000 TL kira istedi



Kira fiyatlarının artmasıyla devlet tarafından çeşitli önlemler alınsa da bu durum bazı fırsatçı ev sahiplerini durdurmaya yetmedi. Boşta kalan evlerini internet sitesi üzerinden kiraya veren ev sahiplerinden biri sosyal medyada gündem oldu.

esenler kiralık

Bir ilan sayfasında paylaşılan ilanın sosyal medyaya düşmesiyle gerçek ortaya çıktı. ilanda resmen ahırdan bozma, duvarları yıkık, camları dökük bir ev için istenen kira bedeline görenler inanamadı. İlanın ayrıntılarına bakanlar evin halini görünce şaşkına döndü. Çünkü bu ev denilemeyecek durumdaki mesken için ev sahibi tam 4 bin TL kira talep ediyor.

Tepkiler üzerine yayından kaldırıldı

Duvarları yıkık, çatlak, kirden görünmeyecek durumdaki evin resmen sağlam hiçbir yeri bulunmuyor. Show Haber’de ekranlara aktarılan habere göre, odaları harabeye dönen ev için hem 4 bin TL kira hem de 4 bin TL depozito ücreti isteniyor.

esenler kiralık

Ev ilanının hem haberlerde hem de sosyal medyada tepki toplamasının ardından emlakçı ilanı yayından kaldırdı. Daha sonra da kimse gelip görmesin diye boş eve perde taktı.

Ayrıca söz konusu evi tutmak için emlakçıyla görüşen bir vatandaş, emlakçının asla pazarlığa yanaşmadığını ve evi 4 bin TL’den daha ucuza kiraya vermeyeceğini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada ise evin görüntüleri için “ hayvan bağlasan durmaz “ gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul Esenler’de meydana gelen bu olay, İstanbul’da kira fiyatlarının ne kadar uç noktalara geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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