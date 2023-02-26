Ev ekonomisine devlet desteği! Çalışmayan kadınlara 2000 TL nakit yardımı müjdelendi!







EV HANIMLARINA SOSYAL DESTEK







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen sosyal destek ödemeleri başvuruları ve miktarları merakla araştırılıyor. Peki ev hanımları için yapılan nakit desteği nasıl alınır? Şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ev hanımlarına nakit desteği kapsamında verilen yardım ödemeleri merakla araştırılıyor. Çalışmayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için düzenlenen nakit ödemelerine e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ev hanımlarının başvuruları onaylanması halinde aylık 2 bin TL ödeme yapılıyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi adrese en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da başvurular alınıyor.Başvuru yapmak isteyen ev hanımlarının belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Eşi vefat etmiş olan kadınlar için düzenlenen nakit ödemeleri 2 ayda bir 1000 TL şeklinde yapılıyor. Bu ödemeler 12 ay boyunca yapılıyor. Ev hanımları için düzenlenen bu sosyal destek ödemelerinde vefat eden eş ile resmi nikah olması gerekiyor. Aynı zamanda çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları da bu ödemelerden faydalanabiliyor. Eğer ödemeden faydalanan kişi başka biriyle evlenirse ödemeler kesiliyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra yapılabiliyor. Aynı zamanda kimlik ile birlikte Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına giderek başvuru oluşturulabiliyor ve başvuruların sonuçları 10 gün içinde belli oluyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve ödeme almaya hak kazanan kişiler kimlikleri ile birlikte ödemelerini PTT şubelerinden çekebiliyor.