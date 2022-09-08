EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 11:31

Ev ekonomisine salça katkısı

Erzincan'da kış aylarının yaklaşmasıyla salça kazanları kaynamaya başladı. Vatandaşlar yıllardır atalarından dedelerinden ne görürlerse aynı usulle salça yapıyorlar.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 11:31
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Ev ekonomisine salça katkısı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası hazırlığına başlandı. Büyük bir titizlikle domatesleri doğrayan kadınlar kendi salçalarını kendileri yapıyor. Uzun yıllardır gelenek duruma gelen salça yapımı ilk sırada küçük küçük doğranan domatesler, odun ateşinde yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra tuzu atılıyor ve yaklaşık 1 saat daha kaynatılan domatesler salça haline geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. 12 saat soğumaya bırakılan salça bundan sonra kullanıma hazır hâle geliyor.
"8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonrasında oluyor"
Üç kilo domatesten yaklaşık 1 kilo salça çıktığını kaydeden Sultan Gürler, "200 kilo kabak aldık. 25 kilo da kırmızıbiber katıyoruz içine. 200 kiloya 30, 35 kilo kadar biber olsa yeterli. Şuanda domatesle kırmızıbiberi kaynattık, iyice eridi. Bundan sonra domatesin suyunu makineden geçireceğiz ve ondan sonra salça yapmaya devam edeceğiz. Çok meşakkatli bir iş. Salça makinesinden geçirdiğimiz salçayı şimdi tekrar kaynatmaya başladık. Yaklaşık 3-4 saat sonra salçamız olacak. Biz böyle karıştırmaya devam edeceğiz. 8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonra salçalarımız bitti. Yaklaşık 70-80 senedir ilçemizde bu salçalar üretiliyor. Bu tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. İnsan sağlığı için çok yararlı bir üründür. Ev ekonomisine salça katkısı oluyor" dedi.

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