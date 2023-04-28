Ev fiyatlarında ani düşüş! İlana bunu ekleyenler fiyatları düşürdü

Seçim öncesi piyasalarda yavaşlama
Sektör uzmanlarına göre, Türkiye konut piyasası seçim öncesi piyasalardaki yavaşlama nedeniyle durgunluk ve indirim dönemi yaşıyor. Konut fiyatlarında önemli bir artış ya da düşüş yaşanmamasına rağmen acil satış ilanlarında % 5'e varan bir gevşeme dikkat çekiyor. Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, hem yatırımcılar hem de ev alacaklar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından piyasanın nasıl bir tepki vereceğini bekliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle başlayan daralma, seçim sürecinin de etkisiyle devam ederek bazı il ve ilçelerde satılık konut fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Son 2 yılın kazançlı yatırım ortamından en çok faydalanan yatırımcıların gayrimenkulden ziyade altın ve dövize yönelmesi mevcut piyasada fiyatların bir miktar gevşemesine neden oldu. Ancak bekle-gör politikası güden bazı alıcılar, seçimlerden sonra bankaların konut kredilerini artıracağı yeni bir model oluşturulacağını öngörüyor. Şu anda alım yapmaya devam eden grup ise seçimlerden sonra yeni bir fiyat artışı dalgası yaşanabileceğini öngörüyor.
Düşüş eğilimi, yılbaşından bu yana devam ediyor
Türkiye'de konut satışlarındaki düşüş eğilimi yılbaşından bu yana devam ediyor. Mart ayı, bir önceki yıla göre % 21,4 oranında azaldı. İnşaatçılar Derneği'ne (İNDER) göre bu düşüşün İstanbul'daki payı %24 oldu. Konut ihtiyacı yüksek olmaya devam ederken, bunun için yeterli ürün bulunmuyor ve bankaların yüksek kredi faiz oranları çoğu insan için erişimi sınırlıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, konut alımlarında bir yavaşlama evresi yaşandığını, seçim öncesi belirsizlik döneminin tüm karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti. "Piyasalarda bir beklenti var. Bu süreç seçime kadar devam edecek. Herkes öncelikle öngörülebilir bir piyasa istiyor" diyor İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım. "Aksi takdirde insanların konut ihtiyacı devam ediyor ama bankalar konuta erişimi kolaylaştırmak için yapılan kampanyalar karşılığında çok az kişiye kredi verdiği için beklenti karşılanamıyor." Seçimler yaklaşırken konut piyasasında belirsizlik sürüyor, alıcılar ve satıcılar belirsizlikle başa çıkmak için farklı stratejiler benimsiyor. Seçim sonuçları açıklandığında ve yeni hükümetin konut politikaları ortaya çıktığında durumun daha da netleşmesi bekleniyor.