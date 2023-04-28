EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 10:30

Ev fiyatlarında ani düşüş! İlana bunu ekleyenler fiyatları düşürdü

Sektör uzmanlarına göre, Türkiye konut piyasası seçim öncesi piyasalardaki yavaşlama nedeniyle durgunluk ve indirim dönemi yaşıyor. Konut fiyatlarında önemli bir artış ya da düşüş yaşanmamasına rağmen acil satış ilanlarında % 5'e varan bir gevşeme dikkat çekiyor.

EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 10:30
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Ev fiyatlarında ani düşüş! İlana bunu ekleyenler fiyatları düşürdü
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Seçim öncesi piyasalarda yavaşlama



Sektör uzmanlarına göre, Türkiye konut piyasası seçim öncesi piyasalardaki yavaşlama nedeniyle durgunluk ve indirim dönemi yaşıyor. Konut fiyatlarında önemli bir artış ya da düşüş yaşanmamasına rağmen acil satış ilanlarında % 5'e varan bir gevşeme dikkat çekiyor. Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, hem yatırımcılar hem de ev alacaklar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından piyasanın nasıl bir tepki vereceğini bekliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle başlayan daralma, seçim sürecinin de etkisiyle devam ederek bazı il ve ilçelerde satılık konut fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Son 2 yılın kazançlı yatırım ortamından en çok faydalanan yatırımcıların gayrimenkulden ziyade altın ve dövize yönelmesi mevcut piyasada fiyatların bir miktar gevşemesine neden oldu. Ancak bekle-gör politikası güden bazı alıcılar, seçimlerden sonra bankaların konut kredilerini artıracağı yeni bir model oluşturulacağını öngörüyor. Şu anda alım yapmaya devam eden grup ise seçimlerden sonra yeni bir fiyat artışı dalgası yaşanabileceğini öngörüyor.

Seçim öncesi piyasalarda yavaşlama

Düşüş eğilimi, yılbaşından bu yana devam ediyor



Türkiye'de konut satışlarındaki düşüş eğilimi yılbaşından bu yana devam ediyor. Mart ayı, bir önceki yıla göre % 21,4 oranında azaldı. İnşaatçılar Derneği'ne (İNDER) göre bu düşüşün İstanbul'daki payı %24 oldu. Konut ihtiyacı yüksek olmaya devam ederken, bunun için yeterli ürün bulunmuyor ve bankaların yüksek kredi faiz oranları çoğu insan için erişimi sınırlıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, konut alımlarında bir yavaşlama evresi yaşandığını, seçim öncesi belirsizlik döneminin tüm karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti. "Piyasalarda bir beklenti var. Bu süreç seçime kadar devam edecek. Herkes öncelikle öngörülebilir bir piyasa istiyor" diyor İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım. "Aksi takdirde insanların konut ihtiyacı devam ediyor ama bankalar konuta erişimi kolaylaştırmak için yapılan kampanyalar karşılığında çok az kişiye kredi verdiği için beklenti karşılanamıyor." Seçimler yaklaşırken konut piyasasında belirsizlik sürüyor, alıcılar ve satıcılar belirsizlikle başa çıkmak için farklı stratejiler benimsiyor. Seçim sonuçları açıklandığında ve yeni hükümetin konut politikaları ortaya çıktığında durumun daha da netleşmesi bekleniyor.

Ankara konut piyasası

Ankara konut piyasası, siyasi belirsizliğin ortasında istikrarlı

Ankara Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Ankara'daki konut piyasasının mevcut durumunu yorumlayarak, devam eden siyasi belirsizliğe rağmen önemli fiyat düşüşleri veya ani fiyat artışları yaşanmadığını belirtti. Akçam'a göre konut piyasasının yaklaşan seçimlerden sonra istikrara kavuşması bekleniyor. Bununla birlikte, piyasayı fahiş fiyat artışlarından korurken ihtiyaç sahiplerinin uygun fiyatlı konutlara erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Son dönemde özellikle özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarının artması, insanların uygun fiyatlı konutlara erişimini zorlaştırdı. Buna rağmen, deprem bölgelerinde yeni konutların inşa edilmesi ve TOKİ'nin ülke genelindeki çalışmalarını artırma çabaları gibi bazı olumlu gelişmeler de olmuştur. Akçam, bu çabaların yakın gelecekte konut fiyatlarında potansiyel bir düşüşe yol açabileceğine inanıyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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