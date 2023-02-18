Ev hanımıyım gelirim yok diyenler! O ödemeler ev hanımları için başladı! PTT ile aylık 2.850 lira ödemenizi başvurarak hemen alın













Ev hanımlarına müjde! Artık PTT aracılığıyla devletten maddi destek alabilirsiniz. Son detaylara göre, uygun ev hanımları günde 95 lira, yani ayda toplam 2.850 lira alabilecek. Destek özellikle çalışmayan anneleri, özellikle de işsiz olan ve aktif olarak iş arayanları hedefliyor. Ayrıca İŞKUR, "İşte Anne Projesi" aracılığıyla çalışmayan ev kadınlarına ek destek sağlamaktadır. Bu proje kapsamında 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere 3 aylık işbaşı eğitim programını tamamlayarak 8 bin 540 lira maaş bağlanıyor. İŞKUR, bu kadınlara iş sahibi olmalarına yardımcı olacak kurslar vererek meslek öğrenmelerine ve kendi kendilerine yetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.Bu programdan yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İŞKUR'a kayıtlı işsiz bir birey olmanız ve işbaşı eğitimine başvurmanız gerekmektedir. İşverenin son 3 aydır çalışanı olmamanız, işverenin eşi ya da 1. veya 2. derece yakını olmamanız gerekmektedir. Emekli olmamanız ve başvuru tarihinden bir ay önce emekli veya malul aylığı almamanız gerekmektedir. Bu şartları sağladığınız ve başvurunuz İŞKUR tarafından kabul edildiği takdirde, mali desteğinizi PTT aracılığıyla alacaksınız. Aldığınız kurslar aylık toplam 2.870 lira tutarında olacak ve 3 aylık işbaşı eğitim programını tamamladıktan sonra 8.540 lira daha alacaksınız.