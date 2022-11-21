Çalışmayan ev hanımlarına sağlanan nakdi yardımlar işsiz anneleri zor durumdan kurtarmaya yardımcı oluyor. Bir çok alanda destek alan kadınlar için hazırlanan ve çok fazla ilgili gören yardımlardan bir tanesi de 'İşte Anne Projesi' oldu. Bu proje kapsamında devlet, kadınlara üç aylık işbaşı eğitim programına katılmaları için 8 bin 540 lira ödüyor. Anne Projesi, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneleri maddi olarak desteklemek için düzenlenen bir faaliyet olarak tanımlanıyor. Bu destekle anne toplam 8 bin 540 TL maaş alma hakkında sahip oluyor. Peki bu projeden kimler yararlanacak, nasıl başvuru yapılacak? Şartlar nelerdir?
GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 21:36
Ev hanımları bu habere bayram edecek! PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım!
İŞKUR işsiz annelere nakit yardımı desteğine devam ediyor. Tek seferde 8 bin 540 TL olarak yardım sağlanıyor. Peki nasıl başvuru yapılacak? Başvuru için gereksinimler neler? İşte, ev hanımlarına nakdi destek yardımı hakkında detaylar..
GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 21:36
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