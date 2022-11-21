GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 21:36

Ev hanımları bu habere bayram edecek! PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım!

İŞKUR işsiz annelere nakit yardımı desteğine devam ediyor. Tek seferde 8 bin 540 TL olarak yardım sağlanıyor. Peki nasıl başvuru yapılacak? Başvuru için gereksinimler neler? İşte, ev hanımlarına nakdi destek yardımı hakkında detaylar..

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 21:36
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Ev hanımları bu habere bayram edecek! PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım!


Çalışmayan ev hanımlarına sağlanan nakdi yardımlar işsiz anneleri zor durumdan kurtarmaya yardımcı oluyor. Bir çok alanda destek alan kadınlar için hazırlanan ve çok fazla ilgili gören yardımlardan bir tanesi de 'İşte Anne Projesi' oldu.

 Bu proje kapsamında devlet, kadınlara üç aylık işbaşı eğitim programına katılmaları için 8 bin 540 lira ödüyor. Anne Projesi, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneleri maddi olarak desteklemek için düzenlenen bir faaliyet olarak tanımlanıyor. Bu destekle anne toplam 8 bin 540 TL maaş alma hakkında sahip oluyor. Peki bu projeden kimler yararlanacak, nasıl başvuru yapılacak? Şartlar nelerdir?



PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım

BAŞVURU ŞARTLARI

'İşte Anne Projesi'ne başvuru yaparak 8 bin 540 TL nakdi destek almak isteyen ev hanımlarının projeye başvuru yapabilmeleri için ilk olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor. İşbaşı eğitim uygulaması programında başvuru yapabilmek için başvuru tarihinden 3 ay öncesinde çalışmamış olma şartı isteniyor.

Aynı zamanda işveren eşi veya 1 ve 2. akrabası gibi durumların da olmama şartının istendiği koşullarda aşvuru tarihinden 1 ay öncesinde emekli ya da malullük primini de almaması gerekli oluyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

PTT aracılığıyla sağlanan bu desteğe başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Günlük 95 TL nakit yardımına başvurmak çok kolay. Küçük çocuğu olan bir anne ayda ortalama 2.870 TL kazanıyor. 3 aylık destekli başvuruya 3 aylık toplam 8.540 TL destek ödemesi yapılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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