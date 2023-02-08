Ev hanımları buna çok sevinecek! Bir şartla 2.605 TL maaş bağlanacak

Ev hanımlarına müjde! Tek bir koşulu karşıladığınız sürece 2.604 TL destek geliyor! Ev hanımlarına peşi sıra destekleyici politikalar sürüyor! Maaş bağlanacak. Ev hanımlarına sayısız sosyal yardım bildirisinde bulunuldu. Bu desteklerden hangi koşulları sağlayanlar faydalanabilir? Desteğin ayrıntıları neler? Ev hanımları belirli koşullar altında olduğu sürece bu maaş desteğine başvuruda bulunabilirler.
Devlet tarafından ev hanımlarına sosyal yardım yapılması açıklandı. Çalışmayan, desteğe ihtiyaç duyan, emekli olmayan ve güvencesi bulunmayan ev hanımları uygun şartlar altında yararlanabilecekler. Eşinden ayrılan ya da eşini kaybeden kadınlara ise Dul Maaşı verilir. SGK tarafından başvurular alınır ve maaş 1000 TL olarak belirlenmiştir. 65 yaşından büyük, çalışmayan ve geliri olmayan ev hanımlarına da 65 Yaş Aylığı verilir. Devlet, ev hanımlarına birçok farklı destek sunmaktadır. Ev hanımlarının desteği için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Başvuru için gereken belgeler TC kimlik numarası ve sağlık raporu (mevcut ise) olabilir. Başvuru e-devlet aracılığıyla da yapılabilir ve TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir. 65 yaş aylığı alacakları 2.604 TL alacaktır.