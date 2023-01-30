Finans
30 Ocak 2023 - 16:00

Ev hanımları kara kara düşünmeyin! Devletten ev hanımlarına büyük müjde! Her ay karşılıksız 1100 TL ödeme yapılacak! Başvuruda acele eden parayı kapacak!

Ev hanımları için devletten ücretsiz bir ödeme daha yapılıyor. 2023 yılında devlet teşviklerindeki artış sürüyor. E-devlet üzerinden başvuran her ev hanımına verilmektedir. Gelir desteği ile birlikte ev hanımları da rahatlayacak. İşsiz ve yoksul ev kadınları devlet gelir desteği alabiliyor. 1100 Türk Lirası nakit desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Ocak 2023 - 16:00
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Ev hanımları kara kara düşünmeyin! Devletten ev hanımlarına büyük müjde! Her ay karşılıksız 1100 TL ödeme yapılacak! Başvuruda acele eden parayı kapacak!
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Ev hanımlarına müjde! 1100 Türk Lirası ücretsiz ödeme alacaklar. Ev hanımlarına özel devlet ödeneği hakkında bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Ev hanımlarına verilen sosyal desteği içeriğimizde daha net görebiliriz.

ev hanımlarına 1100 lira devlet yardımı

HER AY ÖDEME ALABİLİRSİNİZ



Devlet, sosyal güvencesi olmayan yoksul ev kadınlarını destekliyor. Her ay PTT ile aylık ödeme alma seçeneğiniz vardır. Özellikle yoksul aileler için verilmektedir. Sizlerde bu yardıma başvuru yaparak her ay düzenli bir şekilde ödeme alabilme imkanına sahip olabilirsiniz…

1100 LİRA YARIM BAŞVURUSU BAŞLADI

Yardım başvurularının başladığı açıklandı. Bunu duyan vatandaşlar ise konuyu merakla araştırıyor. Ev hanımları maddi destek için başvurabilir. E-devlet üzerinden TC kimlik ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra Aile Bakanlığı sekmesinden başvuru formunu doldurarak parayı alabilirsiniz.

Gelir desteği ve dayanışma fonu aracılığıyla da başvuru yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvencesi olmayan çocuğu olan ve emin olmayan kişiler başvurabilir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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