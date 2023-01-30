Ev hanımları kara kara düşünmeyin! Devletten ev hanımlarına büyük müjde! Her ay karşılıksız 1100 TL ödeme yapılacak! Başvuruda acele eden parayı kapacak!

Ev hanımlarına müjde! 1100 Türk Lirası ücretsiz ödeme alacaklar. Ev hanımlarına özel devlet ödeneği hakkında bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Ev hanımlarına verilen sosyal desteği içeriğimizde daha net görebiliriz.
HER AY ÖDEME ALABİLİRSİNİZ
Devlet, sosyal güvencesi olmayan yoksul ev kadınlarını destekliyor. Her ay PTT ile aylık ödeme alma seçeneğiniz vardır. Özellikle yoksul aileler için verilmektedir. Sizlerde bu yardıma başvuru yaparak her ay düzenli bir şekilde ödeme alabilme imkanına sahip olabilirsiniz…