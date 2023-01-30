Ev hanımları kara kara düşünmeyin! Devletten ev hanımlarına büyük müjde! Her ay karşılıksız 1100 TL ödeme yapılacak! Başvuruda acele eden parayı kapacak!







HER AY ÖDEME ALABİLİRSİNİZ







1100 LİRA YARIM BAŞVURUSU BAŞLADI

Ev hanımlarına müjde! 1100 Türk Lirası ücretsiz ödeme alacaklar. Ev hanımlarına özel devlet ödeneği hakkında bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Ev hanımlarına verilen sosyal desteği içeriğimizde daha net görebiliriz.Devlet, sosyal güvencesi olmayan yoksul ev kadınlarını destekliyor. Her ay PTT ile aylık ödeme alma seçeneğiniz vardır. Özellikle yoksul aileler için verilmektedir. Sizlerde bu yardıma başvuru yaparak her ay düzenli bir şekilde ödeme alabilme imkanına sahip olabilirsiniz…Yardım başvurularının başladığı açıklandı. Bunu duyan vatandaşlar ise konuyu merakla araştırıyor. Ev hanımları maddi destek için başvurabilir. E-devlet üzerinden TC kimlik ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra Aile Bakanlığı sekmesinden başvuru formunu doldurarak parayı alabilirsiniz. Gelir desteği ve dayanışma fonu aracılığıyla da başvuru yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvencesi olmayan çocuğu olan ve emin olmayan kişiler başvurabilir.