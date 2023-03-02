Ev hanımları, öğrenciler müjde! Günde 3 saat çalışarak ayda 5000 tL kazanabilirsiniz! İşte tek yapmanız gereken







İŞKUR ÇALIŞMAYAN KADINLARA MADDİ DESTEK VERECEK







Çalışmayan kadınlar için verilen maddi destekler hız kesmeden devam ederken yeni bir müjde de İŞKUR tarafından geldi. Peki kadınlar nasıl 5 bin TL gelir elde edecek? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR çalışmayan insanlar için maddi desteklerine hız kesmeden devam ederken yeni bir destek haberini de çalışmayan kadınlar için paylaştı. İŞKUR üzerinden belirlenen programlara başvuru yapan ve şartları yerine getiren insanlar 5 bin TL maaş alma hakkı elde edecek.Evde ek gelir elde etmek isteyen kadınlar için düzenlenen bu proje ile ilgili İŞKUR tarafından henüz net bir tarih belirtilmedi. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İŞKUR evde paketleme işi olarak bilinen yeni ek gelir ile birlikte öncelikle meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması gerekeceği tahmin ediliyor. Özellikle ev hanımları için düzenlenecek bu iş koluna öğrenciler ve ek gelir elde etmek isteyen, şartları taşıyan vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak.