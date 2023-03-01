Finans
01 Mart 2023 - 10:00

Ev hanımları oturdukları yerden para kazanacak! Günde 3 saat çalışarak 5000 TL kazanabilirsiniz!

İŞKUR'dan ev hanımlarına müjdeli haber! İŞKUR son dönemde büyük adımlar attı. Halihazırda ev hanımı olan ve evden çalışmak isteyen kadınlara müjdeli haber geldi. Evde paketleme işi ne kadar kazandırıyor, kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları neler? Soruları ise merak konusu olmaya başladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
01 Mart 2023 - 10:00
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Ev hanımları oturdukları yerden para kazanacak! Günde 3 saat çalışarak 5000 TL kazanabilirsiniz!
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Haneye katkıda bulunmak isteyen ev hanımları artık İŞKUR aracılığıyla kolayca iş bulabiliyor. İŞKUR evden çalışmak isteyenlere özel iş ilanlarını bünyesinde barındırıyor. Özellikle son sezonda evde paketleme işlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok kişi İŞKUR aracılığıyla evde paketleme işlerine başvuruyor.

evde paketleme işi



Bu sayede evden aylık 5.000 lira gelir elde edebilirsiniz. İŞKUR evde paketleme işleri için birçok başvuru bulunmaktadır, aşağıda paketleme kriterlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

• TC Vatandaşı olması

• 18 yaşından büyük olması

• En az ilkokul mezunu olması

• Sorumluluk bilinci olması

İŞKUR EVDE PAKETLEME BAŞVURUSU

İŞKUR üzerinden online olarak paketleme işi başvurusu yapabilirsiniz. İŞKUR'un resmi sayfasında açık iş ilanlarına bakarak, paketleme işi veya paketleme personel alımı yazarak buradan başvuru yapabilirsiniz. Evde paketleme işi, kendine güvenen ve düzenli olarak iş yapma becerisine sahip kişiler için idealdir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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