Ev hanımları oturdukları yerden para kazanacak! Günde 3 saat çalışarak 5000 TL kazanabilirsiniz!













İŞKUR EVDE PAKETLEME BAŞVURUSU

Haneye katkıda bulunmak isteyen ev hanımları artık İŞKUR aracılığıyla kolayca iş bulabiliyor. İŞKUR evden çalışmak isteyenlere özel iş ilanlarını bünyesinde barındırıyor. Özellikle son sezonda evde paketleme işlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok kişi İŞKUR aracılığıyla evde paketleme işlerine başvuruyor.Bu sayede evden aylık 5.000 lira gelir elde edebilirsiniz. İŞKUR evde paketleme işleri için birçok başvuru bulunmaktadır, aşağıda paketleme kriterlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. • TC Vatandaşı olması • 18 yaşından büyük olması • En az ilkokul mezunu olması • Sorumluluk bilinci olmasıİŞKUR üzerinden online olarak paketleme işi başvurusu yapabilirsiniz. İŞKUR'un resmi sayfasında açık iş ilanlarına bakarak, paketleme işi veya paketleme personel alımı yazarak buradan başvuru yapabilirsiniz. Evde paketleme işi, kendine güvenen ve düzenli olarak iş yapma becerisine sahip kişiler için idealdir.