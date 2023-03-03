Ev hanımları ve öğrencilere ek gelir fırsatı! Günde 3 saatini ayıran ayda 5 bin TL kazanacak!







BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU







MESLEKİ EDİNDİRME KURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'a kayıtlı çalışmayan olma,

15 yaşından büyük olma,

Meslek için özel şartları karşılama,

Kurum tarafından aynı meslek için düzenlenen herhangi bir etkinliği tamamlamamış olma,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak,

Emekli olmama,

Yüklenicinin birinci ya da ikinci derece kan hısmı ya da eşi olmama,

Kurslara katılmama yönünde yaptırıma sahip olmama.

Evden yalnızca 4 saat çalışarak ayda 5.000 TL ek kazanç sağlayabilirsiniz. Fakat bunun için tek bir şartı karşılamanız gerekmektedir. Belirlenen bu şartı karşılayan kişilere aylık ortalama 5.000 TL'ye varan maaş verilecek. Ev hanımları bazı zamanlarda sigortalı olarak çalışmasalar da evin bütün giderlerini karşılayabiliyorlar. Ev hanımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekleri bu işle birlikte ek gelir elde edebilecekler. Uygulamadan yalnızca şartları karşılayan kişilerin yararlanabileceği belirtildi.İŞKUR'un başlatacağı proje için henüz kesin bir başvuru tarihi bulunmuyor. Çalışarak para kazanmak isteyen kişiler başvuru sürecini sıkı bir şekilde takip ediyor. İŞKUR bu projenin tarihini açıklamadan önce meslek edindirme kurslarının başvurularının devam ettiğini hatırlatmaktadır. İŞKUR evde ek iş yapmayı düşünen ev hanımları için projenin önümüzdeki dönemlerde netlik kazanacağını aktardı. Sizler de projeyle ilgileniyorsanız, İŞKUR'un resmi açıklamalarını takip ederek konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında Mesleki Eğitim Kursları da mevcut. İŞKUR üzerinde konu hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: "Mesleki eğitim kursları, mesleği bulunmayanlara meslek edindirmek ve mesleği olmakla beraber meslekteki becerilerini daha iyi bir hale getirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için düzenlenmektedir.