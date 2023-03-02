Ev hanımlarının gerekli şartlara uygun olmasıyla beraber düzenli olarak 2 bin TL ödeme almaları mümkün. Devlet sosyal yardımlarını çoğaltmaya devam ederken bakanlık resmi sayfası üzerinden bu ödemeye ilişkin tüm bilgileri paylaştı. Kimler her ay 2 bin TL ödeme alabilecek? Ev hanımlarına nakit destek ödeme şartları nelerdir? İşte, nakit destek ödemelerine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
02 Mart 2023 - 16:30
Ev hanımlarına Bakanlık destek çıktı! Tek bir şartı taşıyan ayda 2000 TL maaşa bağlanacak!
Ev hanımlarına destek verilmeye devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan nakit yardım çağrısı geldi. Şartlara bakılmadan her ay düzenli olarak 2000 TL almak için başvurular başladı. İşte ev hanımlarına destek ödemelerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde.
Finans
02 Mart 2023 - 16:30