Finans
02 Mart 2023 - 16:30

Ev hanımlarına Bakanlık destek çıktı! Tek bir şartı taşıyan ayda 2000 TL maaşa bağlanacak!

Ev hanımlarına destek verilmeye devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan nakit yardım çağrısı geldi. Şartlara bakılmadan her ay düzenli olarak 2000 TL almak için başvurular başladı. İşte ev hanımlarına destek ödemelerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde.

Finans
02 Mart 2023 - 16:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev hanımlarına Bakanlık destek çıktı! Tek bir şartı taşıyan ayda 2000 TL maaşa bağlanacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Ev hanımlarının gerekli şartlara uygun olmasıyla beraber düzenli olarak 2 bin TL ödeme almaları mümkün. Devlet sosyal yardımlarını çoğaltmaya devam ederken bakanlık resmi sayfası üzerinden bu ödemeye ilişkin tüm bilgileri paylaştı. Kimler her ay 2 bin TL ödeme alabilecek? Ev hanımlarına nakit destek ödeme şartları nelerdir? İşte, nakit destek ödemelerine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

2 BİN TL EV HANIMLARINA DESTEK

Devlet tarafından ev hanımlarına destek eli uzatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika duyurusunu yaptı. Ev hanımları için sosyal yardım projesine start verilirken kadınlar için birçok destek sunuldu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya bakılarak eşi vefat eden ev hanımlarına aylık 2 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi.



ev hanımlarına nakit destek

NAKİT DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

-Eşi vefat eden kadınlar başvuruda bulunabilir.

-Hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir.

-İhtiyaç sahibi olmak

-Kadının üzerine mal varlığı olmaması gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ