EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 23:00

Ev hanımlarına emeklilik için ilk detaylar belli oldu: Çocuk sayısına göre yıpranma payı geliyor! Fazla çocuğu olana erken emekli olacak

Çalışma imkânı olmayan ev hanımlarına büyük bir fırsat emekli olabilecekler. Nasıl emekli olma imkanına kavuşacaklar. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 23:00
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Ev hanımlarına emeklilik için ilk detaylar belli oldu: Çocuk sayısına göre yıpranma payı geliyor! Fazla çocuğu olana erken emekli olacak
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Çalışmayan ya da çalışamayan annelerin, eşlerin tek hayalidir kendi paralarını kazanmak, kendi maaşı olsun isteyen ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Emekli olabilecekler kendilerine ait maaşları hesaplarına her ay yatacak. Detaylar haberimizde…

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI: FAZLA ÇOCUĞU OLANA ERKEN EMEKLİLİK



Ev hanımlarının emeklilik planları hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. son dakika bilgilerine göre erken emeklilik için çocuk sayısı önemli olacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İÇİN İLK DETAYLAR BELLİ OLDU.

Ev hanımları için uygulanacak emeklilik ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir ev hanımının çalışması karşılığında sigorta yaptırıp emekliye ayrılarak emekli maaşı alabileceği duyuruldu.

14 Mayıs'tan itibaren düzenleme ücretsiz ve ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan ev kadınlarını kapsayacak. Yeni kurallara göre ev hanımları iş tazminatı alacak ve sağlık sigortasına sahip olacak. Sigorta primi ödeyip emeklilik yaşına gelen ev hanımları emekli olacak ve emekli maaşı alacaklar.

CHP DAHA ÖNCE TEKLİF VERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4yıl önce ve daha sonra 2 yıl önce Meclis'e getirdiği ev hanımlarına emeklilik planı, AKP'nin 2023 seçim beyannamesine de girdi. Yönetmeliğe göre ev hanımı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenecek.

YIPRANMA PAYI: EV HANIMLARI ERKEN EMEKLİ OLACAK

Ev hanımlarına yönelik yapılacak emeklilik yasasına göre yıpranma payının da ekleneceği duyuruldu. Çocuk sayısına göre uygulanacak yıpranma payının da, çocuğu daha fazla olanın daha erken emekli olmasına ilişkin duyuruya yer verildi ve emeklilik yaşının çocuk sayısına göre geriye geleceği vurgulandı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

14 Mayıs'tan sonra ev hanımlarına yönelik emeklilik sistemi getirilecek. 

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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