GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 22:12

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de emeklilik konularıyla ilgili. Çalışmasa da prim ödemesiyle emekli olmak isteyen ev hanımlarıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 22:12
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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek


Emekli olmak isteyen vatandaşlar biliyor ki çalışma gününün önemi kadar prim ödemesinin de önemi oldukça büyüktür. Peki prim ödemesi yapan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarının emeklilik şartları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ev hanımlarına emekli olma şartı

Ev hanımı olan kadınlar en az 25 sene evli kalma şartıyla emekli olabilme hakkı kazandı. İstek olarak sigorta yapmış olan ev hanımı kadınlar 4B'li olarak sayılır. 4B ise Bağ-Kur demektir. Ev hanımı olan vatandaşların emeklilikleri Bağ-Kur olarak düzenlenmektedir. Bu da SSK'lı olarak çalışan vatandaşlardan daha fazla prim ödenmesi demektir. Dışarıdan sigorta başlatarak prim ödeyen vatandaşlar asgari ücret doğrultusunda ödeme yapar. Düzenlemeye göre asgari ücretin yüzde 32'si ödenmelidir. Bu miktara göre en fazla prim ödemesi ise belirlenen miktarın 7.5 katı olarak belirlenmiştir. Bağ-Kur tarafından bu koşulları sağlayan ev hanımlarından iki şart daha istenmektedir. Bu kapsamda başvuru yapacak ev hanımlarının en az 50 yaşında olması ve 25 senelik evli olmaları gerekmektedir.



Ev Hanımlarının Emeklilik Şartları Belli Oldu

Ev hanımları nasıl emeklilik başvurusu yapar

Bağ-Kur tarafından belirlenen tüm şartları yerine getiren ev hanımlarının online olarak ya da yüz yüze başvuru yapmaları gerekiyor. SSK il müdürlüğüne dilekçe yazılarak ya da e-Devlet üzerinden dilekçe yazılarak başvurunun ilk adımı tamamlanabilir. Dilekçe verildikten 10-14 gün arasında başvuru yapan kişiye telefon üzerinden ulaşılarak başvuru sonucu bildirilir ve hangi adımların izlenmesi gerektiği anlatılır. Başvuru süreçleri yine e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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