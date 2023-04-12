Ev hanımlarına evden emeklilik müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu: Bu şartlarla maaş bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda ev hanımlarına yönelik pek çok müjde verdi. Bunların arasında en dikkat çekici olanı ise emeklilik desteği oldu. Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetileceğini ve böylece daha erken emekli olma fırsatı sunulacağını belirtti. Bu müjde, ev hanımlarının ekonomik bağımsızlıklarını arttıracak ve gelecekleri için daha güvenli bir planlama yapmalarına yardımcı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesini bugün açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Erdoğan, seçim beyannamesini madde madde aktardı. Konuşmasında salondakilere hitaben, "İlhanımı bu topraklara dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum. Allah'ın izniyle 14 Mayıs arifesinde 'Yeter söz de karar da milletindir' demek için bir aradayız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına müjdeli bir haber verdi. Ev hanımlarının emeklilik hakları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, ev hanımları artık belirli şartlar sağlandığında emekli olabilecekler ve maaş bağlanacak. Buna göre, ev hanımlarının emekli olabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. Ancak, sigortalı çalışma süresi 10 yılın altında olan ev hanımları da emeklilik haklarından faydalanabilecekler. Bu durumda, ev hanımlarının emekli olabilmesi için en az 1.000 günlük prim ödemeleri gerekiyor. Emeklilik yaşı ise kadın ve erkeklerde 58 olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme ile birlikte, ev hanımları da emekli olabilecek ve maaş bağlanabilecekler.