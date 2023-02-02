Ev hanımlarına evden emeklilik pinaygosu çıktı! 5.500 TL aylık maaşa bağlanmak için bu kesinlikle yapılmalı!

Devlet, sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına müjdeli haberi açıkladı. Evde el işi yaparak ailesine yatırım yapma ve onunla emekli olma fırsatı yakalayabilir. SGK
detayları verdi. İşte, evde oturan ev hanımları için emeklilik seçenekleriyle ilgili bilgiler…
ARAŞTIRMALAR HIZ KAZANDI
Hiç çalışmamış ev hanımları, emeklilik için daha fazla seçenek keşfetmeye başladı. Belirli yaş ve gün şartlarını sağlayan tüm memur ve memurlar emekli olma hakkına sahiptir. Milyonlarca ev hanımı, emeklilik detaylarını incelemeye başladı.
5500 TL MAAŞ VERİLİYOR
Habere göre en düşük emekli maaşı 5500 TL. Başvuru onaylanırsa, emekliliğe sahip olabilirsiniz. Emekli olmanın iki yolu vardır. Bunlardan biri prim ödemek, diğeri ise evde üretim yapıp satmak.
BİRİNCİ YÖNTEM
Ev hanımının emekli olmasının ilk yolu vergisiz alışveriştir. Esnaf muafiyeti, evde kendi imkanlarıyla el işi yapan ve satan kadınlar için geçerlidir. Bir esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi ödemeden SGK'ya başvurarak sigortalılık hakkını elde edebilirler.
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?
Sigortası olmayan veya ödeme tarihini geciktiren kişiler için de sigortası düşünülmelidir. Emekli olmak isteyen kişilerin iş kurması, bir yerde çalışması veya borcunun olmaması gerekmektedir. Bu durumda bu kişiler isteğe bağlı sigortalılık esasına göre emekli olabilirler. Prim ödemesini veren ev hanımları sağlık sigortasından yararlanır. Bu aşamada gereken şartlar şu şekildedir; SGK ile ilişkisi olmaması, 50 yaş ve üzerinde olması, Dul, yaşlılık gibi desteği almaması, Gelirinin olmaması, Türkiye'de yaşaması gerekmektedir.