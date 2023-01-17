Ev hanımlarına müjde İŞKUR’dan geldi! Ayda 6.346 TL ödeme alabilirsiniz... Mesleki eğitim kursları ile hem işiniz olsun hem harçlığınızı alın!













Mesleki Eğitim Kursu Nedir?

Ev Hanımları Nasıl Faydalanabilir?

Eğitim Süreci

Başvurular Nerede Gerçekleşir?

Başvuru İçin İstenen Koşullar

İŞKUR, ev kadınlarına maaş şeklinde destekte bulunacağını açıkladı. Yapılacak bu destekte İŞKUR üzerinden verilecek mesleki eğitim kurslarına katılım göstermek şartı yeterli sayılacak.Kurslar, meslek yapmayı hedefleyenler için avantaj sunarken, mesleği olanların yeteneklerini geliştirmeye yönelikte bir fırsat sunuyor. Kurslara katılım sağlamak isteyen ev hanımları için günlük olarak 211,55 TL para alabilme imkanı sağlayabiliyorlar. İlaveten, kurs eğitimini tamamlayan 6.346 TL’ye kadar aylık şeklinde bir ödenek desteğinden fayda sağlayabiliyorlar. Bu avantajların şartlarına ve ayrıntılarına İŞKUR’un resmi internet sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.İŞKUR, 2023 senesinde de ev kanlarına meslek anlamında eğitim ve iş için öğrenim avantajları sağlıyor. İş arayan kişiler, öğrenciler ve meslek öğrenmek isteyen ev kadınları İŞKUR aracılığıyla uygulanan kurslara katılım sağlayıp eğitimden faydalanabilirler. Kurslar kapsamında, katılım gösteren kadınlar maaş karşılığında meslek öğrenebilmektedirler. İŞKUR, bu avantajlar için bazı koşullar istediMesleki Eğitim Kursları, İŞKUR üzerinden uygulanan eğitim kurumlarıdır. Bu kurslar, meslek öğrenmek isteyen kadınlara meslek öğretme olanağı yaratırken, mesleği bilen kişilerin bu anlamda yeteneklerini geliştirmede yardımcı olmaktadır. İŞKUR, kursları düzenli şekilde açarak ve istihdam yaratarak yeteneklerini arttırmak isteyenler için avantajlar sunuyor. Bu kurslarla ilgili ayrıntılar İŞKUR resmi internet sayfasından veya İŞKUR merkezlerinden bilgilere erişim sağlanabilir.Ev Kadınları yeni düzenlenen uygulama sayesinde meslek öğrenme avantajlarına sahip . İŞKUR üzerinden uygulanan bu eğitim kursları ev kadınlara meslek öğrenme avantajı sunarken, aynı zamanda aylık olarak 6.346 TL şeklinde günlük harçlık veriliyor. İŞKUR üzerinden uygulanan meslek eğitim kurslarında farklı yerlerde ve farklı miktarlarda ödeme sağlanabiliyor. Bu açıklamalar doğrultusunda İŞKUR ‘da kaydı bulunan işsizlerin meslek eğitimlerinde meslek öğrenmeleri ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu uygulamalar, farklı yerler ve farklı meslek eğitimleri açıklıyor. Programlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere İŞKUR resmi internet sayfasından ya da İŞKUR merkezine müracaat ederek bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.Mesleki Eğitim Kursları, İŞKUR üzerinden uygulanan eğitim destek platformlarıdır. Bu eğitim kursları meslek öğrenmek isteyen vatandaşlara meslek öğretmek için olanak sağlarken, meslek sahibi olan kişilerin de yeteneklerini geliştirmesine sebebiyet verir. Kurslar düzeyinde katılım gösteren kişiler günlük yaklaşık 5-8 saat boyunca eğitim görüyorlar ve haftalık olarak en az 6 gün boyunca devamı sağlanıyor. Kursların toplam olarak zamanı ise en az 30, en fazla 45 saat ve 160 günü geçmemek suretiyle düzenleme sağlanmaktadır.Meslek Eğitimi veren bu kurslara başvuru yapmak isteyen kişiler İŞKUR’un belirtmiş olduğu koşulları sağlaması gerekmektedir. Başvurular, 81 ilde olan İŞKUR merkezlerinden ya da İŞKUR e-Şube üzerinden başvurular gerçekleştirebilir. Başvuruların süresi ve tarihi İŞKUR üzerinden aktarılır ve İŞKUR resmi internet sayfasından veya İŞKUR merkezlerine müracaat ederek gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.Mesleki Eğitim kurumlarına başvuruda bulunmayı arzulayan tüm kişiler İŞKUR üzerinden istenilen başvuru koşullarını taşıyor olmalıdır. Bu koşullar içinde; *İŞKUR’da kayıtlı işsiz olarak görünmek *15 yaşını doldurmuş olmak *İş veren kişinin kan hısımı veya eşi olmamak *Emekli görünmemek *Kursa katılım gösterdiği tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarasında yer alan işyerlerinde sigortalı görünmemek, kurumca aynı meslekte uygulanan kurs/programı tamamlamamış sayılmak *Programa katılım sağlamamış olma yönünde herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olması *İş ve Meslek durumlarından yararlanmak koşullarının sağlanmış olması istenmektedir.