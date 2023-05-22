Trend
22 Mayıs 2023 - 19:45

Ev hanımlarına müjdeli haber! Şartı sağlayıp başvuranlar 500 dolar maaş alacak!

Ekonomik olarak dar boğazda olduğumuz şu günlerde Devlet dar gelirli muhtaç ailelere yönelik yapılan yardımların ardını arkasını kesmiyor. Milyonlarca ev hanımını sevindirecek yeni bir destek ödemesi haberi daha geldi. İşte haberin detayları…

Trend
22 Mayıs 2023 - 19:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev hanımlarına müjdeli haber! Şartı sağlayıp başvuranlar 500 dolar maaş alacak!
TAKİP ETTAKİP ET
Bu yıl milyonlarca ihtiyaç sahibi aile devlet tarafından yapılan bu ödemeler ile sırtlarındaki yükleri hafiflettiler. Yapılan bu destek ödemeleri gün geçtikçe hızla artıyor ve her gün yenisi ekleniyor. Detaylar haberimizde…banka

EV HANIMLARINA AYDA 500 DOLAR MAAŞ: BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI AÇIKLANDI 2023

Flaş Haber: Seçim müjdesinin detayları ortaya çıktı. Yeni açıklamada, ek yardımın bir parçası olarak ev kadınlarına 500 dolara kadar ödeme yapılacağı bildirildi.

EV HANIMLARINA 500 DOLAR VATANDAŞLIK MAAŞI: BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ek aile desteği programının detayları ve başvuru süresi belli oldu. Son bilgilere göre asgari ücret, geliri olmayan veya dar gelirli bir aileyi geçindirmek için üst sınırdır.

ASGARİ ÜCRET KADAR GELİRİ OLMAYANA DESTEK

Bu program çerçevesinde konut geliri incelenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hane halkı toplam ücretinin asgari ücretin altında olması durumunda haneye destek sağlanacak ve hane geliri asgari ücret düzeyine yükseltilecektir. Bu sistem tüm ailelerin asgari ücretin üzerinde kazanmasını sağlayacak.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA REKOR ZAMLANACAK

Erdoğan yaptığı açıklamada asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi. Bu açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin'den yeni bir açıklama izledi. Birgin yaptığı açıklamada asgari ücretin temmuz ayında 500 dolara çıkabileceğini söyledi. Güncel kur üzerinden hesaplarsanız asgari ücretin 10.000 TL olduğunu görebilirsiniz. Sizce 10.000 lira yeterli mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize görüşlerinizi bildirin.

EV HANIMLARINA 500 DOLAR

Detaylara bakıldığında eve gelen ücretlerin en az 500 dolar olan asgari ücrete yükseltileceği anlaşılıyor. Geliri olmayan ailelere 500 dolar verilecek. Örneğin 7.500 TL emekli maaşı olan bir eve 2.500 TL ek destek verilecek, gelirlerini 10.000 TL'ye çıkarma garantisi verilecek.

Yapılacak destek ödemesinin evde geçimi sağlayan ev hanımlarına verilmesi söz konusudur. Temmuz ayında başvuruların başlayacağı açıklandı.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ