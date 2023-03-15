Ev hanımlarına piyango vurdu! 25 yıldır evliyseniz bu haber size: Bunu yapana 5.500 TL emekli maaşı bağlanacak!

25 yıl evli kalana bir kereye mahsus 5.500 TL destek verilecek, TBMM onayladı.













Son zamanlarda hükümet, ev hanımlarına yönelik birçok destek programı başlatmıştır. Bu destekler arasında eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal haklar gibi çeşitli alanlarda yardımlar bulunmaktadır.Son olarak, hükümet, özellikle 25 yıl ve üzeri evli kalan ev hanımlarına yönelik bir destek programı duyurdu. Bu program kapsamında, devlet bir kereye mahsus olmak üzere çok sayıda destek sunacak. Bu destekler arasında nakdi yardımlar, vergi indirimleri, ücretsiz sağlık hizmetleri ve sosyal haklar gibi birçok farklı uygulama yer alacak.Desteklerden faydalanabilmek için, başvuru yapacak kişileringerekiyor. Ayrıca, evli olma koşulu da aranacak ve başvurular sadece belirli bir süre içerisinde kabul edilecektir. Bu yeni destek programı, ev hanımlarının ekonomik güçlerini artırmayı ve sosyal hayatta daha aktif bir rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Hükümet, ev hanımlarının toplumda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu destek programlarıyla ev hanımlarının yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Hükümet, ev hanımlarının emeklilik haklarını genişletmek için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile birlikte, ev hanımlarının emekli olması için gereken şartlar kolaylaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sigorta primlerini tek seferde yatırarak emekli olmak isteyen ev hanımları artık daha kolay bir şekilde emekli olabilecekler.Bu düzenleme ile birlikte, ev hanımlarına pek çok imkan da sunulacak. Emekli olmak isteyen ev hanımları, sigorta hizmetlerinden yararlanabilmeleri adına yeni bir özgürlük kazanacaklar. Ayrıca, emekli olan ev hanımlarına sağlık hizmetlerinden de faydalanma imkanı sağlanacak. Bu sayede, ev hanımları kendilerini güvence altına alabilecekler. Düzenleme, ev hanımlarının ekonomik güçlerini artırmayı ve toplumda daha aktif bir rol almalarını sağlamayı amaçlıyor. Ev hanımlarının uzun yıllar boyunca evde çocuklarına, ailelerine ve ev işlerine baktıkları düşünülürse, bu düzenleme ev hanımlarına hak ettikleri emeklilik hakkını vermektedir. Bu düzenleme ile birlikte, ev hanımlarının emekli olma yolu açılmış ve onlara pek çok fırsat sunulmuştur. Hükümet, ev hanımlarının emeklilik haklarını genişletmek için daha fazla çalışmalar yapmayı planlamaktadır ve ev hanımlarının sosyal haklarının artırılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürecektir.