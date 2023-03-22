EKONOMİ
22 Mart 2023 - 13:45

Ev hanımlarına talih kuşu kondu! Artık çalışmadan emekli olabileceksiniz: SGK tek şartı açıkladı

Ev hanımlarına emeklilik imkanı getirilmesiyle birlikte evde çocuk veya yaşlı bakımı yapan kadınlar da emekli olabilecekler. Emekli olmak için yapılması gerekenler...

EKONOMİ
22 Mart 2023 - 13:45
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Ev hanımlarına talih kuşu kondu! Artık çalışmadan emekli olabileceksiniz: SGK tek şartı açıkladı
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Son zamanlarda, ev hanımlarının emeklilik imkanları hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, herhangi bir işte çalışmadan emeklilik hakkı elde edebilecekleri konusunda merak uyandırmıştır. Araştırmalar, ev hanımlarının SGK sisteminde emeklilik imkanı bulabileceklerini göstermektedir. Ancak bu hakkı elde etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir ve şartlar sağlandıktan sonra ev hanımları emekli maaşı almaya hak kazanabilirler..

EMEKLİLİK HAKKI NASIL ELDE EDİLİR?

Ev hanımlarının emeklilik fırsatlarından biri, isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemesi yaparak emeklilik hakkı kazanmaktır. Bazı ev hanımları, kendi sigorta primlerini ödeyerek emeklilik fırsatını yakalayabilmektedirler. Bu işlem, e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca, SGK müdürlüklerine giderek isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemeye başlamak için işlem başlatmak da mümkündür.



para

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmesi durumunda, ev hanımları 4B Bağkur emeklisi olabilirler. Aylık asgari sigorta primi miktarı, brüt asgari ücretin %32'sine denk gelmektedir. En yüksek ödenebilecek sigorta primi ise brüt asgari ücretin 7,5 katının %32'sine karşılık gelmektedir. Ödenen primin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olarak ayrılırken, %12'si de genel sağlık sigortası primi olarak ayrılmaktadır. Bu sayede ev hanımları, kendi primlerini düzenli olarak ödeyerek emekli maaşı almaya hak kazanabilirler.

ESNAF MUAFİYET BELGESİ İLE

Ev hanımlarının emeklilik imkanları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, SGK sisteminde ev hanımlarının da emekli olabilmesi için bazı yollar olduğu belirtilmektedir. Bunlardan birisi, isteğe bağlı olarak sigorta primi ödenmesidir. Ev hanımları, e-devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine başvurarak isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek, Bağkur emeklisi olma hakkını elde edebilirler. Ayrıca, ev hanımlarının esnaf olarak kabul edilmesi ve Esnaf Muafiyet Belgesi almaları halinde, prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilirler.

Bazı ev hanımlarının ise çocuk sahibi olmadan önce sigorta girişleri olduğu için doğum borçlanması imkanından yararlanamayacakları düşünülse de, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra doğum borçlanması yaparak emeklilik hakkı elde edebilirler. Her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma yapılabilen bu imkan, 3 çocuğa kadar kullanılabilmektedir. Doğum borçlanması yapıldıktan sonra, eski prim günleri de hesaba katılarak ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmektedir.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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