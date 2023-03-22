Ev hanımlarına talih kuşu kondu! Artık çalışmadan emekli olabileceksiniz: SGK tek şartı açıkladı

Son zamanlarda, ev hanımlarının emeklilik imkanları hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, herhangi bir işte çalışmadan emeklilik hakkı elde edebilecekleri konusunda merak uyandırmıştır. Araştırmalar, ev hanımlarının SGK sisteminde emeklilik imkanı bulabileceklerini göstermektedir. Ancak bu hakkı elde etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir ve şartlar sağlandıktan sonra ev hanımları emekli maaşı almaya hak kazanabilirler..
EMEKLİLİK HAKKI NASIL ELDE EDİLİR?Ev hanımlarının emeklilik fırsatlarından biri, isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemesi yaparak emeklilik hakkı kazanmaktır. Bazı ev hanımları, kendi sigorta primlerini ödeyerek emeklilik fırsatını yakalayabilmektedirler. Bu işlem, e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca, SGK müdürlüklerine giderek isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemeye başlamak için işlem başlatmak da mümkündür.
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmesi durumunda, ev hanımları 4B Bağkur emeklisi olabilirler. Aylık asgari sigorta primi miktarı, brüt asgari ücretin %32'sine denk gelmektedir. En yüksek ödenebilecek sigorta primi ise brüt asgari ücretin 7,5 katının %32'sine karşılık gelmektedir. Ödenen primin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olarak ayrılırken, %12'si de genel sağlık sigortası primi olarak ayrılmaktadır. Bu sayede ev hanımları, kendi primlerini düzenli olarak ödeyerek emekli maaşı almaya hak kazanabilirler.