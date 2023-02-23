Ev hanımlarının cep harçlığı İŞKUR'dan: Hemen başvuranlara 5 bin TL maaş bağlanıyor!







İŞKUR'DAN EV HANIMLARINA 5000 TL YARDIM FIRSATI!







HER YAŞTAN KADINLAR BAŞVURABİLİYOR

İŞKUR, çalışmayan kadınlara 5000 TL maaş bağlamak üzere büyük yardım ve istihdam projesi başlattı.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ev hanımlarına yardım etmek ve çalışmayan kadınların istihdamını sağlamak amacıyla büyük bir proje başlattı. Bu proje kapsamında, çalışmayan kadınlara her ay 5000 TL maaş bağlanacak. Ayrıca ev hanımlarının çocuklarına anasınıfı desteği de sağlanacak.İŞKUR, proje kapsamındaki kadınların mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları da açmayı planlıyor. Bu kurslara her yaştan kadın adaylar başvuru yapabilecek. Kurslar minimum 5 saat, maksimum 8 saat sürecek ve ortalama 36 saat eğitim alınacak. İŞKUR kaydı açmak için, öncelikle İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olunması gerekiyor. Kayıtlı olmayanlar ise online kayıt yaptırabilir veya bulunduğunuz şehir ve ilçedeki İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırma imkanına sahip olacak. İŞKUR'un bu yardım ve istihdam projesi, ev hanımlarına aile bütçelerine katkı sağlamak ve ekonomik olarak özgürlüklerini elde etmek için kaçırılmayacak bir fırsat. Projeye başvurmak için hemen tıklayınız: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx.