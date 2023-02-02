Finans
02 Şubat 2023 - 21:00

Ev hanımlarının harçlığı devletten! Kendi paralarını harcasınlar diye 2.750 TL maaş bağlanıyor! İşte dikkat çeken şartlar!

SYD Vakfı'nın destekleri ile ev hanımlarına destek geliyor! Eşi ile sorun yaşayan, ev hanımı olan, dul olan kadınlar bu desteklerden yararlanabilir. 2750 TL maaş bağlanmasının detayları haberimizde...

Finans
02 Şubat 2023 - 21:00
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Ev hanımlarının harçlığı devletten! Kendi paralarını harcasınlar diye 2.750 TL maaş bağlanıyor! İşte dikkat çeken şartlar!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmekte ve 2.750 TL destek ödemesi yapılmaktadır. 

KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyor. Yakın zamanda bakanlık tarafından kadınlara 2.750 TL destek ödemesi yapılacak. 



 

Türk Lirası

 

EŞİ İLE PROBLEM YAŞAYAN VEYA AYRILAN KADINLAR ÖNCELİKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aracılığı ile sağlanan bu destek, eşinden ayrılmış, boşanmış ve dul kalmış kadınlara yönelik olmak üzere belirlenmiş şartları karşılayan kişilere verilecek. Ayrıca babası vefat etmiş olan kadınlar da bazı koşulları sağladıkları takdirde babalarının maaşlarından bir kısmını alabilecek. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI ŞU ŞEKİLDE

SYD Vakfı aracılığı ile kadınların bu desteklerden yararlanabilmesi için EVS, SGK veya başka bir sosyal güvencesinin olmaması, devlet memuru olmaması, sabit gelirinin olmaması, vefat etmiş babanın sosyal güvencesinin olması, boşandıktan sonra tekrar evliliği yapmamış olması gibi ön şartlar aranıyor. Ayrıca eşi vefat etmiş kişiler, çocuklarına dul ve yetim maaşı bağlanabiliyor. Bu maaşlar 5 bin 500 TL en düşük emekli maaşına göre yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranları ile hesaplanıyor. Erkek yetimler 18 yaşına kadar, öğrenci iseler 20, yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşına kadar bu aylığı alabiliyor. Kadınların bu desteklerden yararlanabilmesi için SYD Vakfı tarafından 144 Alo Sosyal Yardım hattı aranarak bilgi alınabileceği gibi ikametgahının bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfından da bilgi edinilebiliyor. Bu sayede kadınların ölümden sonra gelecekteki hayatlarını garantiye alabilecekleri bir sistemde destek almaları mümkün oluyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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