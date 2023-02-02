Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmekte ve 2.750 TL destek ödemesi yapılmaktadır.
Finans
02 Şubat 2023 - 21:00
Ev hanımlarının harçlığı devletten! Kendi paralarını harcasınlar diye 2.750 TL maaş bağlanıyor! İşte dikkat çeken şartlar!
SYD Vakfı'nın destekleri ile ev hanımlarına destek geliyor! Eşi ile sorun yaşayan, ev hanımı olan, dul olan kadınlar bu desteklerden yararlanabilir. 2750 TL maaş bağlanmasının detayları haberimizde...
Finans
02 Şubat 2023 - 21:00
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KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyor. Yakın zamanda bakanlık tarafından kadınlara 2.750 TL destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aracılığı ile sağlanan bu destek, eşinden ayrılmış, boşanmış ve dul kalmış kadınlara yönelik olmak üzere belirlenmiş şartları karşılayan kişilere verilecek. Ayrıca babası vefat etmiş olan kadınlar da bazı koşulları sağladıkları takdirde babalarının maaşlarından bir kısmını alabilecek.
KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyor. Yakın zamanda bakanlık tarafından kadınlara 2.750 TL destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aracılığı ile sağlanan bu destek, eşinden ayrılmış, boşanmış ve dul kalmış kadınlara yönelik olmak üzere belirlenmiş şartları karşılayan kişilere verilecek. Ayrıca babası vefat etmiş olan kadınlar da bazı koşulları sağladıkları takdirde babalarının maaşlarından bir kısmını alabilecek.
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