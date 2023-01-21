Ev hanımlarının harçlığını devlet verecek! PTT 1.100 TL'lik yardım dağıtıyor: Kimlik kartıyla giden parayı cüzdanına koyacak







GELİRİ DÜŞÜK EV HANIMLARINA YARDIM







BAŞVURULAR BAŞLADI

Sosyal devlet anlayışı 2023 yılında da devam ederken devlet tarafından verilen imkanlar arasında ev hanımları da yer alıyor. 1100 TL'lik ödemeden kimlerin nasıl faydalanacağı hakkında araştırmalar başladı. güncel olarak sosyal destek alabilmek için gerekli şartlar ve yapılması gerekenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.Geliri düşük olan ev hanımlarına destek verilmeye başlanırken maddi destek imkanı sağlandı. Ev hanımlarının hanedeki kazancının asgari ücretin üçte birinden düşük olması gereklidir. Bu şarta uygunluk kontrol edilirken ev hanımları yardım ödemesi yapılır. Ev hanımları için ödeme yapılırken aylık olarak 1100 TL'lik ödeme eşini kaybeden kadınlara da verilir.Sosyal destek ödemesi için e devlet üzerinden başvuru yapılma imkanı sunulurken bunun yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden de başvurular gerçekleştirilir. Kısa süre içerisinde başvuru yapılırken sonucun olumlu ya da olumsuz olduğu tarafınıza bilgisi verilir.