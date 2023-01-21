Finans
21 Ocak 2023 - 15:00

Ev hanımlarının harçlığını devlet verecek! PTT 1.100 TL'lik yardım dağıtıyor: Kimlik kartıyla giden parayı cüzdanına koyacak

Devlet tarafından birçok ihtiyaç sahibi kişilere yardım ödemeleri yapılırken bu defa ev hanımlarına yapılacak yardımlar gündeme geldi. 550 TL'den 1100 TL'ye kadar PTT'den aylık sosyal yardım ödemesi yapılırken e devlet sistemi üzerinden ev hanımları için başvuru yapılabilir. İşte, ev hanımlarına yapılacak nakit ödemelere ilişkin detaylar...

Finans
21 Ocak 2023 - 15:00
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Ev hanımlarının harçlığını devlet verecek! PTT 1.100 TL'lik yardım dağıtıyor: Kimlik kartıyla giden parayı cüzdanına koyacak
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Sosyal devlet anlayışı 2023 yılında da devam ederken devlet tarafından verilen imkanlar arasında ev hanımları da yer alıyor. 1100 TL'lik ödemeden kimlerin nasıl faydalanacağı hakkında araştırmalar başladı. güncel olarak sosyal destek alabilmek için gerekli şartlar ve yapılması gerekenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.

GELİRİ DÜŞÜK EV HANIMLARINA YARDIM

Geliri düşük olan ev hanımlarına destek verilmeye başlanırken maddi destek imkanı sağlandı. Ev hanımlarının hanedeki kazancının asgari ücretin üçte birinden düşük olması gereklidir. Bu şarta uygunluk kontrol edilirken ev hanımları yardım ödemesi yapılır. Ev hanımları için ödeme yapılırken aylık olarak 1100 TL'lik ödeme eşini kaybeden kadınlara da verilir.



ev hanımlarına ödeme

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sosyal destek ödemesi için e devlet üzerinden başvuru yapılma imkanı sunulurken bunun yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden de başvurular gerçekleştirilir. Kısa süre içerisinde başvuru yapılırken sonucun olumlu ya da olumsuz olduğu tarafınıza bilgisi verilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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