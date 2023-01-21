Sosyal devlet anlayışı 2023 yılında da devam ederken devlet tarafından verilen imkanlar arasında ev hanımları da yer alıyor. 1100 TL'lik ödemeden kimlerin nasıl faydalanacağı hakkında araştırmalar başladı. güncel olarak sosyal destek alabilmek için gerekli şartlar ve yapılması gerekenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.
Finans
21 Ocak 2023 - 15:00
Ev hanımlarının harçlığını devlet verecek! PTT 1.100 TL'lik yardım dağıtıyor: Kimlik kartıyla giden parayı cüzdanına koyacak
Devlet tarafından birçok ihtiyaç sahibi kişilere yardım ödemeleri yapılırken bu defa ev hanımlarına yapılacak yardımlar gündeme geldi. 550 TL'den 1100 TL'ye kadar PTT'den aylık sosyal yardım ödemesi yapılırken e devlet sistemi üzerinden ev hanımları için başvuru yapılabilir. İşte, ev hanımlarına yapılacak nakit ödemelere ilişkin detaylar...
Finans
21 Ocak 2023 - 15:00