Ev hanımlarının para derdi bitiyor! Bu şartı taşıyanlar ayda 4.125 TL yardım alacak: Başvurular başladı







Yardım Uygunluğu ve Başvuru Süreci





Dul ve Yetim Aylığı







Dul ve Yetim Aylığı Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli şartları taşıyan ev hanımlarının nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir yardım programı açıkladı. Yılbaşında memur ve asgari ücrete yapılan zam oranlarına uygun olarak sosyal yardım ödemeleri de zamlı olarak ödenecek. Koşulları sağlayan ve hemen başvuru yapan ev hanımları bu yardım programından yararlanabiliyor. Yardımlar düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak.Yardım programından faydalanabilmek için ev hanımlarının belirli şartları yerine getirmesi ve belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekiyor. Başarılı olan başvuru sahipleri bakanlık aracılığıyla 4125 TL nakit para alacak. Bu yardımdan yararlanmak için hemen başvurulması önemli.Şartları yerine getiren ev hanımları, devletten dul ve yetim aylığı alabilir. Bu yardım bir defaya mahsus olarak değil, düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak. Eşini, annesini veya babasını kaybeden dul ve yetimler dul ve yetim aylığı alabiliyor. Yani ev kadınları devletten dul ve yetim aylığı alarak gelir ele geçirme şansına sahip oluyor.Dul ve yetim aylığı kişilerin durumuna göre farklı yüzdelerde dağıtılır. Örneğin dul kadının yalnız ve çocuğunun olmaması gibi durumlarda %75 oranında dul ve yetim aylığı bağlanabilir. 2023 yılı ile bir arada ev hanımları için ödenen dul ve yetim aylığı 4125 TL.