Ev hanımlarının para derdi bitiyor! Bu şartı taşıyanlar ayda 4.125 TL yardım alacak: Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli şartları taşıyan ev hanımlarının nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir yardım programı açıkladı. Yılbaşında memur ve asgari ücrete yapılan zam oranlarına uygun olarak sosyal yardım ödemeleri de zamlı olarak ödenecek. Koşulları sağlayan ve hemen başvuru yapan ev hanımları bu yardım programından yararlanabiliyor. Yardımlar düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak.
Yardım Uygunluğu ve Başvuru SüreciYardım programından faydalanabilmek için ev hanımlarının belirli şartları yerine getirmesi ve belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekiyor. Başarılı olan başvuru sahipleri bakanlık aracılığıyla 4125 TL nakit para alacak. Bu yardımdan yararlanmak için hemen başvurulması önemli.
Dul ve Yetim Aylığı
Şartları yerine getiren ev hanımları, devletten dul ve yetim aylığı alabilir. Bu yardım bir defaya mahsus olarak değil, düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak. Eşini, annesini veya babasını kaybeden dul ve yetimler dul ve yetim aylığı alabiliyor. Yani ev kadınları devletten dul ve yetim aylığı alarak gelir ele geçirme şansına sahip oluyor.