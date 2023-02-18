Finans
18 Şubat 2023 - 22:30

Ev hanımlarının para kesesi dolacak! Devlet ve PTT işbirliği ile maaş bağlanıyor: Siz de alabilirsiniz!

Ev hanımlarına bir destek daha geldi. PTT'den ev hanımlarına maaş müjdesi verilirken aylık düzenli ödeme alabileceğiniz destek şartları tek tek açıklandı. İşte devletten tüm ev hanımlarına sosyal destek imkanı.

Finans
18 Şubat 2023 - 22:30
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Ev hanımlarının para kesesi dolacak! Devlet ve PTT işbirliği ile maaş bağlanıyor: Siz de alabilirsiniz!
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PTT üzerinden başvuruda bulunan her ev hanımına maaş verileceği müjdesi verildi. Ödeme İŞKUR tarafından sağlanırken sosyal destek için kimlerin faydalanabileceği hakkında şartlar belirlendi. Annelere ne kadar devlet desteği verilecek? Hangi anneler destek ödemelerinden faydalanabilecek? İşte detaylar...

ANNELERE NAKİT DESTEK

Ev hanımlarının yüzünü güldüren haber gelirken nakit destek imkanı sunuldu. İŞKUR yeni destek programı kapsamında başvuruları başlatmasıyla beraber şubelerden ya da online sistem üzerinden başvurular yapılabilir. Sistem üzerinden kayıt yaptırarak anneler ardından işbaşı eğitim programı veya mesleki eğitim programı başvuru formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması istenirken eğitime katılan herkese ise aylık olarak 7 bin TL verileceği açıklandı.



ev hanımlarına yardım desteği

EV HANIMLARINA DESTEK ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-En az bir çocuk sahibi olup ev hanımı olmak

-Destek için başvuruda bulunan kişinin sabit gelirinin olmaması gerekirken aynı zamanda üzerine herhangi bir mal varlığının bulunmaması gerekir.

-Aktif sigortası olan ev hanımları bu destekten faydalanamaz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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