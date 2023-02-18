PTT üzerinden başvuruda bulunan her ev hanımına maaş verileceği müjdesi verildi. Ödeme İŞKUR tarafından sağlanırken sosyal destek için kimlerin faydalanabileceği hakkında şartlar belirlendi. Annelere ne kadar devlet desteği verilecek? Hangi anneler destek ödemelerinden faydalanabilecek? İşte detaylar...
Finans
18 Şubat 2023 - 22:30
Ev hanımlarının para kesesi dolacak! Devlet ve PTT işbirliği ile maaş bağlanıyor: Siz de alabilirsiniz!
Ev hanımlarına bir destek daha geldi. PTT'den ev hanımlarına maaş müjdesi verilirken aylık düzenli ödeme alabileceğiniz destek şartları tek tek açıklandı. İşte devletten tüm ev hanımlarına sosyal destek imkanı.
Finans
18 Şubat 2023 - 22:30