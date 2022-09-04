MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 14:21

Ev hapsinde tutulan Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı!

Ünlü şarkıcı için verilen tutuklama kararından önce planlanan İzmir konserine giden orkestra ve vokal ekibi, konsere gelen izleyicilere "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim" dediler ve hep birlikte Gülşen şarkılarını seslendirdiler.

MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 14:21
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Ev hapsinde tutulan Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı!


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcıyı geçen Nisan ayında verdiği bir konserde "Daha önce İmam Hatip'ten eğitim gördüğünü ve sapıklıklarının oradan geldiğini" belirterek "halkı tahrik etmekle" suçlayarak soruşturma başlatmıştı.

Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı



Başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınan Gülşen Çolakoğlu, ifadesinin hemen ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ünlü şarkıcının Emek Emre, tutukluluğun kaldırılması için 26 Ağustos'ta dava dosyasını temyize gönderdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruyu inceledikten sonra Gülşen'in 29 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"İzmir konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı"

Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı

Olaydan önce konser programı hazır olan Gülşen, ev hapsinde olmasından dolayı İzmir konserine gidemedi. Güzel şarkıcı, konser programını iptal etmedi ve yerine İzmir'e orkestra ve vokal ekibini gönderdi.

Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı

Gülşen'in ev hapsinde olmasından dolayı şarkıcının yerine sahneye Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer çıktı. Gülşen'in orkestrası ile sahnede olan vokaller, izleyicilere 'Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim'' diye seslendiler.

Gülşen’in kliplerinin gösterimi ile başlayan konser 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' şarkısıyla başladı. İzleyiciler konsere büyük ilgi gösterirken alanda toplanan binlerce kişi hep birlikte Gülşen'in şarkılarına eşlik ettiler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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