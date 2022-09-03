GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:11

Ev hapsiyle yargılanan Ünsal Ban'ın cezasına Başsavcılık'tan itiraz!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski THK rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" şartı ile serbest bırakılmıştı. Yurt dışına kaçarken yakalanan Ban hakkında verilen bu cezaya itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezasın kaldırılarak Ünsal Ban'ın yenide hapse gönderilmesi talep edildi.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:11
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Ev hapsiyle yargılanan Ünsal Ban'ın cezasına Başsavcılık'tan itiraz!


Boşanmak üzere olduğu eski eşine ait olan tüm kişisel verileri organize suç örgütüyle paylaşan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eşini tehdit ettiği ve ona şantaj uyguladığı yönündeki suçlamalarından dolayı 29 Ağustos günü hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararını duyar duymaz yurt dışına kaçmaya çalışan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, polis tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra ifadesine başvuruldu. İfade işlemlerinin hemen ardından mahkemeye çıkan Ban, "konutu terk etmeme" şartı ile serbest bırakıldı.



Ünsal Ban

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz"

Mahkeme tarafından verilen karar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Ünsal Ban hakkında verilen adli kontrol şartına ve bu karar istinaden uygulanan serbest bırakılma durumuna itiraz etti. Savcılığın nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos günü gözaltı kararının alındığı fakat, evinde yakalanmayan şüphelinin yurt dışına kaçarken yakalandığı kaydedildi.

Dilekçede, Ünsal Ban'ın daha öncesinde gerçekleştirmeyi planladığı kaçma şüphesinin bu süreç içerisinde devam ettiği, bu kapsamda ise adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı ve şüpheli şahsın tekrar tutuklanması talep edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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