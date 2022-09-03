Boşanmak üzere olduğu eski eşine ait olan tüm kişisel verileri organize suç örgütüyle paylaşan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eşini tehdit ettiği ve ona şantaj uyguladığı yönündeki suçlamalarından dolayı 29 Ağustos günü hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını duyar duymaz yurt dışına kaçmaya çalışan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, polis tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra ifadesine başvuruldu. İfade işlemlerinin hemen ardından mahkemeye çıkan Ban, "konutu terk etmeme" şartı ile serbest bırakıldı.
GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:11
Ev hapsiyle yargılanan Ünsal Ban'ın cezasına Başsavcılık'tan itiraz!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski THK rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" şartı ile serbest bırakılmıştı. Yurt dışına kaçarken yakalanan Ban hakkında verilen bu cezaya itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezasın kaldırılarak Ünsal Ban'ın yenide hapse gönderilmesi talep edildi.
GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:11
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