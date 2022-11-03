Ev kira artışları durmak bilmiyor! Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs'tan ev kirasına isyan! Bu kadar da olmaz bir anda 4 katı







3.500 TL OLAN EV KİRASINA ŞOK ZAM







Kiracıların kara kara düşündüğü şu dönemde artışların arkası kesilmiyor. Sosyal medya üzerinden ünlüler çeşitli isyanlarda bulunurken oyuncu Metin Pıhlıs'ta ev kirasına isyan edenler arasında yer aldı. sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Pıhlıs, 3.750 TL olan ev kirasına zam gelerek 12.500 TL olduğunu belirtti. Konu hakkında şaşırtan paylaşım ise geldi.52 yıllık bir binada oturan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Metin Pıhlıs 3.500 TL olan ev kirası için akıl almaz zam ile karşılaştığını sosyal medya üzerinden duyurdu. 3 bin 750 TL olan kirasının 12 bin 500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşayan Pıhlıs'ın paylaşımı şu şekildedir;