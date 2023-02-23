GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 07:45

Ev kiralamak isteyenler dikkat! Emlakçılar duruma el attı: Artık yapılmayacak

Yaşanan deprem felaketinden sonra binlerce kişi evsiz kalırken farklı illere aileler göç etmeye başladı. Bunun üzerine Konya'da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ile 40 aralığında artış yaparak vatandaşları zor duruma düşürdü. Bunun üzerine emlakçılar konu hakkında açıklamalar bulunurken evinin kirasını yükseltenlerin evini kiralama yapmadıklarını açıkladı.

GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 07:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev kiralamak isteyenler dikkat! Emlakçılar duruma el attı: Artık yapılmayacak
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 il derinden etkilenirken o bölgeler de yaşayanlar için çadırlar temin edilse de birçok ile göçler başladı. Depremzedelerden bazıları Konya'da ev kiralamak için harekete geçerken o fiyatlar karşısında herkes şok oldu. Bu işi fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30-40 oranında artışa götürdü.

EVLERİNİN FİYATINI ARTTIRANLARA EMLAKÇILARDAN TEPKİ

Yaşanan bu fırsatçılığa karşılık olarak Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı olan hiçbir emlakçının fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evlerini kiralamayacaklarının duyurusu yapıldı. Altınay, yaşanan bu duruma karşılık olarak he valilik hem de kaymakamlıklar elinden geleni yapacağını açıkladı. Ev sahiplerinden destek verenler sayesinde vatandaşları sıcak ortamda yaşamaları için harekete geçirirken Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlarla beraber komisyon bile talep edilmediğini söyledi. Fahiş olarak kira fiyatlarını arttıran ev fiyatlarının sahiplerine karşılık hiçbir emlakçının destek vermeyeceği açıklandı.



Kira fiyatlarında artış

KİRA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Fiyatlarının deprem sonrasında yüzde 30-40 arasında artış göstermesi üzerine tepki veren Altınay, gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle kiraların artış göstermesi üzerine 5 bin TL olan evlerin 7 bin TL olduğu 7 bin TL olan evlerinde ise 10 bin TL olarak ilan verilmesine karşılık tepki gösterilmesiyle beraber harekete geçildiğini açıkladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ