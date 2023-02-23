Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 il derinden etkilenirken o bölgeler de yaşayanlar için çadırlar temin edilse de birçok ile göçler başladı. Depremzedelerden bazıları Konya'da ev kiralamak için harekete geçerken o fiyatlar karşısında herkes şok oldu. Bu işi fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30-40 oranında artışa götürdü.
GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 07:45
Ev kiralamak isteyenler dikkat! Emlakçılar duruma el attı: Artık yapılmayacak
Yaşanan deprem felaketinden sonra binlerce kişi evsiz kalırken farklı illere aileler göç etmeye başladı. Bunun üzerine Konya'da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ile 40 aralığında artış yaparak vatandaşları zor duruma düşürdü. Bunun üzerine emlakçılar konu hakkında açıklamalar bulunurken evinin kirasını yükseltenlerin evini kiralama yapmadıklarını açıkladı.
GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 07:45