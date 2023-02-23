Ev kiralamak isteyenler dikkat! Emlakçılar duruma el attı: Artık yapılmayacak







EVLERİNİN FİYATINI ARTTIRANLARA EMLAKÇILARDAN TEPKİ







KİRA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 il derinden etkilenirken o bölgeler de yaşayanlar için çadırlar temin edilse de birçok ile göçler başladı. Depremzedelerden bazıları Konya'da ev kiralamak için harekete geçerken o fiyatlar karşısında herkes şok oldu. Bu işi fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30-40 oranında artışa götürdü.Yaşanan bu fırsatçılığa karşılık olarak Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı olan hiçbir emlakçının fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evlerini kiralamayacaklarının duyurusu yapıldı. Altınay, yaşanan bu duruma karşılık olarak he valilik hem de kaymakamlıklar elinden geleni yapacağını açıkladı. Ev sahiplerinden destek verenler sayesinde vatandaşları sıcak ortamda yaşamaları için harekete geçirirken Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlarla beraber komisyon bile talep edilmediğini söyledi. Fahiş olarak kira fiyatlarını arttıran ev fiyatlarının sahiplerine karşılık hiçbir emlakçının destek vermeyeceği açıklandı.Fiyatlarının deprem sonrasında yüzde 30-40 arasında artış göstermesi üzerine tepki veren Altınay, gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle kiraların artış göstermesi üzerine 5 bin TL olan evlerin 7 bin TL olduğu 7 bin TL olan evlerinde ise 10 bin TL olarak ilan verilmesine karşılık tepki gösterilmesiyle beraber harekete geçildiğini açıkladı.