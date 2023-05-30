Ev kokularını seçerken dikkat! Meğer eve göre koku seçmek gerekiyormuş! Bu kokular misafirlerin aklını alacak







UZMANLARA GÖRE EN İDEAL EV KOKULARI NELERDİR? EV KOKUSU ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?







1 SANDAL AĞACI

2 LAVANTA

3 OKALİPTÜS

4 GÜVE OTU

5 PORTAKAL ÇİÇEĞİ

6 TARÇIN

Ev kokusu seçerken dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de ailenizi ve kendinizi tanımaktır. Sevdiğiniz bir koku tek başına sizi çok mutlu edebilir ama sevdiklerinizi mutsuz edebilir. Bu yüzden herkesin beğendiği ve herkesi mutlu eden ortak bir koku bulmak önemlidir. Bu yazımızdan sonra kendinize ve ailenize en uygun kokuyu kolayca bulabilirsiniz. İşte detaylar…Misafir ağırlarken evinizin görünüşü çok önemli ama koku bu kadar mı önemli Uzmanlar bazı kokuların alerjiye, baş ağrısına ve nefes darlığına neden olabileceğini söylüyor. Bu yüzden oda kokunuzu özenle seçmeniz önemlidir. Kıdemli Tasarım Lideri Jen Nash, "Kokular, ambiyansı geliştirmenin ve daha unutulmaz bir deneyim yaratmanın kolay bir yoludur" diyor. "Koku alma duyusu genellikle en güçlü duyumuz olarak belirtilir çünkü beynin hafıza ve duygudan sorumlu bölümleriyle çok yakından bağlantılıdır. Kokuyu içinde bulunduğunuz atmosfere göre ayarlayabilirsiniz. "Bu kokular bir alana çeşitli şekillerde dahil edilebilir, ancak bir mum, difüzör veya mum brülörü seçmek, kokuları bir odaya gizlice yaymanın en iyi yoludur" diye ekliyor. Nash, çok tatlı veya çok güçlü kokulardan kaçınılmasını ve bunun yerine daha hafif, daha doğal kokuların tercih edilmesini önerir. La Peony'nin iç mimarı, alıcısı ve kurucusu Melony Huber'e göre, belirli kokulara duyarlı kişiler aşırı güçlü kokulara maruz kaldıklarında mide bulantısı ve baş ağrısı yaşayabilirler. Bunu göz önünde bulundurarak, bir sonraki ziyaretinizde denemeniz için uzmanların tavsiye ettiği bazı ev kokularını burada bulabilirsiniz.Ben McInerney, sıcak, zengin, dünyevi sandal ağacının konukların bayılacağı hoş bir genel kokusu olduğunu söylüyor. Çok fazla dikkat dağıtmadan veya aşırı güç vermeden alana kremsi bir tatlılık katıyor ve bu kokunun evin etrafında rahatlamayı teşvik ettiğini belirtiyor. Nash, "Sandal ağacı, samimi, rahat bir atmosfer yaratmak istediğiniz akşamlar veya bir akşam yemeği veya kokteyl partisine ev sahipliği yapmak için mükemmel olan davetkar, misk kokusudur" diye açıklıyor. "Konukların arkalarına yaslanıp suarenin tadını çıkarmasına izin vererek sükuneti teşvik ediyor."İç mimar ve Arsight'ın kurucusu Artem Kropovinsky'ye göre lavantanın bu kadar popüler bir ev kokusu olmasının bir nedeni var. “Rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve sakin bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olur.” Çalışmalar, lavantanın aslında stresi ve kaygıyı azaltabileceğini ve uyku kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, misafirleriniz varsa, dinlenmeye ve rahatlamaya teşvik etmek için çarşaflarınıza lavanta spreyi sıkmayı veya odanızı lavanta mumlarıyla aydınlatmayı düşünün.Okaliptüs kaplıcalarda popüler bir koku ve bunun iyi bir nedeni var. Ağacın nane, narenciye ve hatta bal esintileri içeren canlandırıcı bir kokusu vardır. McInerney, "Günün herhangi bir saatinde rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor" diyor. İlginç gerçekler: Lavanta ve okaliptüs kokuları birbirini çok güzel tamamlıyor. Hem yaşam alanınıza dahil etmekten çekinmeyin hem de evrensel olarak hoşa giden, doğadan ilham alan kokuların tadını çıkarın.Hindistan'a özgü olan vetiver bitkisinin, genellikle taze kesilmiş çimenle karşılaştırılan benzersiz bir kokusu vardır. Nash, "Vetiver'in sıcak, yatıştırıcı bir kokusu vardır ve kaygıyı ve odaklanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek rahatlatıcı ve topraklayıcı özellikleriyle bilinir" diyor. "'Sakin yağ' olarak da adlandırılan bu koku, arkadaşlarla kahve içmek veya kitap kulübü gibi daha gündelik etkinliklere ev sahipliği yapmak için mükemmeldir."Uzmanların çoğu, çiçek kokularının bazen bunaltıcı olabileceği konusunda hemfikirdir, bu nedenle dikkatli olun, ancak iç mimar ve ev sahibi uzmanı Shantel Hartmann-Malarkey, doğru kokunun kullanılmasını tavsiye ediyor. Nash, Orange Blossom'u seçmenizi şiddetle tavsiye ediyor. "Çiçekler ve turunçgillerin karmaşık bir karışımı olan Portakal Çiçeği, mekanı ve içindeki insanları canlandıran canlandırıcı bir koku" diye açıklıyor. "Dış mekanlarda harika çalışıyor ve yemek pişirme sırasında oluşan kokuların giderilmesine yardımcı oluyor, bu nedenle özellikle yaz partileri ve eğlence için harika."Konuklar geldiğinde bu baharatlı kokuyu kullanmayı düşünmeseniz de, McInerney bunun ortamı anında sade ve sıcak hissettirdiğini söylüyor. Daha da iyisi, bir akşam yemeği partisi planlıyorsanız, iştahınızı da kabartabilir. Yumuşak ve sıcak tarçın, rahat bir atmosfer yaratmak ve gelecek yemeğin beklentisiyle damak tadınızı gıdıklamak için mükemmeldir. Tarçın genellikle tatillerle ilişkilendirilir, bu nedenle bu kokuyu sonbahar ve kış toplantıları için saklamayı düşünün.