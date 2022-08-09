GÜNDEM
09 Ağustos 2022 - 13:04

Ev sahibi 'bekara ev yok' dedi, 5 bin lira cezadan kurtulamadı!

Bursa'da kuzenleri ile birlikte ev kiralamak isteyen bir genç, ev sahibinin 'Bekara ev yok' tepkisiyle karşılaştı. Genç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yaparak şikayette bulundu ve kurum ev sahibini haksız bularak kendisine 5 bin lira para cezası kesti.

GÜNDEM
09 Ağustos 2022 - 13:04
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Ev sahibi 'bekara ev yok' dedi, 5 bin lira cezadan kurtulamadı!


Bursa’da Y.K. isimli bir genç üç kuzeni ile birlikte tatil beldesinde gördüğü bir yazlığı kiralamak istedi. Mülkün sahibi S.S. ile konuşan Y.K. ‘Bekara ev yok’ cevabı ile karşı karşıya kaldı. Aldığı bu cevap karşısında şaşkına dönen Y.K. soluğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nda (TİHEK) aldı.

TİHEK’e başvuru yapan Y.K., yazlık bölgedeki evi kuzenleriyle birlikte kiralamak istediğini fakat ev sahibinin bekarlara ev vermeyeceği yönünde bir düşüncesi ile kaşı karşıya kaldığını belirterek medeni halinde dolayı ayrımcı muameleye maruz kaldığını öne sürdü ve S.S. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.



TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlal kararı

TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlal kararı

Yapılan başvuruyu değerlendirmeye alan TİHEK, emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı. Verilen kararda mülk sahibi S.S.’nin evini sadece aileye kiralanabileceği yönünde bir beyanda bulunduğu ve bu sözlerinin ise ayrımcılık yasağının ihlal ettiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

Başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak muhatap konumunda yer alan S.S.’den yazılı görüşü alınmıştır. Muhatap; yazlık bir bölgede yer alan taşınmazını sadece aileye kiralama istediğini, çünkü taşınmazının aile kullanımına uygun olduğunu, çevrede bulunan komşularında evin kiraya verilmesi sürecinde aile yönünde tercih yapılması talebinde bulunduklarını belirtmiştir.

Bu kapsamda, muhatabın mali genel ifadeleriyle ayrımcılık yaptığı yönünde ifadeleri reddetmiştir. Fakat, ayrımcılıkla ilgili yasağın ve eşit muamele yönündeki ilkesinin ihlal edilmediğinin ispatlarını gerektiren durumlarda ispat yükü yer değiştirmiş, alınan genel ifadeler ile birlikte ayrımcılık iddiasının reddi yeterli olarak kabul edilmemelidir. Somut olayın değerlendirilmesi sırasında taşınmaz maliki S.S., başvuru yapan Y.K.’ya medeni halinden dolayı mülkünü kiraya vermemiş, gerekçe olarak ise evinin aileye uygun bir şekilde olduğunu söylemiştir.

İş bu halde kişilerin medeni halleri yani evlenip evlenmeme tercihleri nedeniyle bir hizmetten faydalanamaması yrımcı muamele teşkil eder ve söz konusu davranış eşitlik ilkesini, ayrımcılık yasağının koruma alanını zayıflatır. Bütün bu hususlarla beraber değerlendirmeye alındığında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı ve muhatap hakkında 5 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtilirken kararın oy birliği ile alındığı söylendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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