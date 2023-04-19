Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! Devlet her ay 2500 TL ödeme yapacak: Başvuru şartına dikkat!

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2 bin 500 TL ödeme yapılacak: Başvurular e-Devlet'ten! Kiracılar, ev sahipleri hiç fark etmiyor. Tüm hanelere hane başı için 2 bin 500 TL ödeme desteği sağlanacak. Başvurular e devlet sistemi üzerinden yapılacak. 2 bin 500 TL ve bin 950 TL destek ödemesinin detayları merak ediliyor. Tüm detaylı bilgiler haberimizin detaylarında... Geçtiğimiz senelerde sosyal medyada ev başına 2 bin 500 TL destek ödemesi ödeneceği açıklandı. Kaynak olarak da: Kiracılar, ev sahipleri hiç fark etmeyecek: Her hane için 2 bin 500 TL destek ödemesi verilecek! Başvurular e-devlet üzerinden olacak. İşte detaylı bilgiler. ..
HANE BAŞINA 2 BİN 500 TL ÖDEME DESTEĞİ VERİLECEK!
Tüm hanelere 2 bin 500 TL ve bin 950 TL destek parası veriliyor. Önceki süreçlerde bu ödemeler ile ilgili bilgi sosyal medya hesapları üzerinden verilmişti. Vatandaşların ev başına 2 bin 500 TL verileceği haberinin alınmasının ardından başvuru detayları ve şartları araştırılmaya başlanmıştı. 2 bin 500 TL'lik ödeme nasıldır? İşte Tüm ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir paylaşımda ve son dakika haberi vererek, tüm vatandaşlar için ev sahibi ya da kiracı fark etmeksizin 2 bin 500 TL'lik destek ödemesi verileceği bildirildi. Bakan Derya Yanık konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İhtiyaç sahibi haneler için uygulanan Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi için başvurular devam ediyor. Önceki dönemde olmayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu kapsamda konut sahibi veya kiracı olarak başvuru koşulları uygun olan meskenlerde ikamet eden vatandaşlarımız da desteklerden yararlanabilmektedir." dedi. Bakan, başvuruların e devlet sistemi üzerinden olacağını ve başvuruların onaylandıktan sonra faturaları ile birlikte PTT'den ödemelerini alabileceklerinin müjdesini verdi. Diğer taraftan da yaptığı açıklama ile ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların kartlarına destek miktarını yatırdıklarını, duyurdu. Bu ödemeleri alabilmek için ise şu şartların taşınması gerektiği bildirildi: Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığının bulunması. e-Devlet sistemine giriş yaparak destek ödemesine başvurmak. Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçede ya da beldede ikamet ediyor olmak. Konutlarında ön ödemeli veya faturalı sayaç bağlı doğal gaz aboneliğinin olması. Ödenecek faturanın resmi ikamet adresi için mesken abone grubunda bulunması. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından herhangi biri tarafından uygunluğu onaylanmış kişi olmak. Başvurmak için ise e devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sosyal Destek Ödemeleri seçeneğinden başvurular yapılıyor. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Kiracı ya da ev sahibi olmanız sonucu değiştirmiyor. Hane başına 2 bin 500 TL ödeme yapılıyor. Yukarıda değinilen şartları taşımak kaydı ile.