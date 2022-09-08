Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Devlet betonarme ev yaptıranlara geri ödemesiz 200 bin TL veriyor!













200 bin TL Betonarme Ev Desteği İçin Gerekli Şartlar Neler?

200 bin TL Betonarme Ev Desteği Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Ev sahibi hayaliyle yaşayan vatandaşlar, düşük bütçeyle ev sahibi olmanın yollarını ararken, devlet geliri düşük vatandaşlara barınma yardımı sağlayacağını duyurdu. Bu yıl devlet ev onarımları için 75 bin TL, prefabrik ev yapımları için 150 bin TL, betonarme ev yapımları için de 200 bin TL’ye kadar destek verecek. Devlet, betonarme ev yapacak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara 200 bin TL’ye kadar destek sağlayacak. İlk olarak bilinmesi gereken detaylardan birisi de Betonarme Ev Yapımı Desteği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Başvuru alma ve destel sağlamam işleriyle ise bu kuruma bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üstleniyor.Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından verilen betonarme ev desteğinden yararlanabilmek için hangi şartları karşılamaları gerektiğini merakla araştırıyor. İşte betonarme ev desteği başvurusu için gerekli şartlar: • 18 yaşını doldurmak • T.C. vatandaşı olmak • Oturulmayacak kadar eski ve bakımsız bir konutta yaşamak • İhtiyaç sahibi olmak • Haneye giren aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olmak • Onarım yapılacak veya üzerine ev yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmakAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından verilen betonarme ev desteğine başvuru yapmak isteyen vatandaşların ilk müracaat ve form işlemleri bulundukları il ve ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimlerinden yapılacak.