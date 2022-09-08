Ev sahibi hayaliyle yaşayan vatandaşlar, düşük bütçeyle ev sahibi olmanın yollarını ararken, devlet geliri düşük vatandaşlara barınma yardımı sağlayacağını duyurdu. Bu yıl devlet ev onarımları için 75 bin TL, prefabrik ev yapımları için 150 bin TL, betonarme ev yapımları için de 200 bin TL’ye kadar destek verecek. Devlet, betonarme ev yapacak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara 200 bin TL’ye kadar destek sağlayacak. İlk olarak bilinmesi gereken detaylardan birisi de Betonarme Ev Yapımı Desteği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Başvuru alma ve destel sağlamam işleriyle ise bu kuruma bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üstleniyor.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 21:57
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Devlet betonarme ev yaptıranlara geri ödemesiz 200 bin TL veriyor!
Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlara bir müjde de devletten geldi. Herkes tarafından merakla en düşük bütçeyle nasıl ev sahibi olurum? sorusuna yanıt devletten geldi. Devlet betonarme ev yapımlarına yönelik 200 bin TL destek veriyor. Peki kimler betonarme ev desteğinden yararlanacak? Betonarme ev desteği başvuru şartları neler? Ev sahibi olmak artık çok kolay işte detaylar…
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 21:57
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