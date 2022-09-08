EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 21:57

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Devlet betonarme ev yaptıranlara geri ödemesiz 200 bin TL veriyor!

Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlara bir müjde de devletten geldi. Herkes tarafından merakla en düşük bütçeyle nasıl ev sahibi olurum? sorusuna yanıt devletten geldi. Devlet betonarme ev yapımlarına yönelik 200 bin TL destek veriyor. Peki kimler betonarme ev desteğinden yararlanacak? Betonarme ev desteği başvuru şartları neler? Ev sahibi olmak artık çok kolay işte detaylar…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 21:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Devlet betonarme ev yaptıranlara geri ödemesiz 200 bin TL veriyor!


Ev sahibi hayaliyle yaşayan vatandaşlar, düşük bütçeyle ev sahibi olmanın yollarını ararken, devlet geliri düşük vatandaşlara barınma yardımı sağlayacağını duyurdu. Bu yıl devlet ev onarımları için 75 bin TL, prefabrik ev yapımları için 150 bin TL, betonarme ev yapımları için  de 200 bin TL’ye kadar destek verecek.

Devlet, betonarme ev yapacak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara 200 bin TL’ye kadar destek sağlayacak. İlk olarak bilinmesi gereken detaylardan birisi de Betonarme Ev Yapımı Desteği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Başvuru alma ve destel sağlamam işleriyle ise bu kuruma bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üstleniyor.



ev sahibi olmak

200 bin TL Betonarme Ev Desteği İçin Gerekli Şartlar Neler?

Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından verilen betonarme ev desteğinden yararlanabilmek için hangi şartları karşılamaları gerektiğini merakla araştırıyor. İşte betonarme ev desteği başvurusu için gerekli şartlar:

• 18 yaşını doldurmak

• T.C. vatandaşı olmak

• Oturulmayacak kadar eski ve bakımsız bir konutta yaşamak

• İhtiyaç sahibi olmak

• Haneye giren aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olmak

• Onarım yapılacak veya üzerine ev yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak

betonarme ev desteği

200 bin TL Betonarme Ev Desteği Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından verilen betonarme ev desteğine başvuru yapmak isteyen vatandaşların ilk müracaat ve form işlemleri bulundukları il ve ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimlerinden yapılacak.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi
Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi
2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında zam müjdesi!
2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında zam müjdesi!
Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı
Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Son Haberler
Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile kadının evden kaçışı sosyal medyanın gündeminde
Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile...
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic...
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu
Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu
Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe çok fazla faul yaptı'
Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe çok fazla faul yaptı'
2023 zorunlu stajyer maaşları açıklandı! Asgari zammından sonra stajyer maaşlarında ki artış belirlendi!
2023 zorunlu stajyer maaşları açıklandı! Asgari zammından sonra...
İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’a ödül
İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’a ödül
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
Konut sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber: TOKİ'den 2 bin TL ile 2+1 ev müjdesi!
Konut sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber: TOKİ'den 2 bin TL ile...
Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi
Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli...
Ünlü spikerden cesur poz! Hande Sarıoğlu mini tayt tulumu ile ortalığı yaktı
Ünlü spikerden cesur poz! Hande Sarıoğlu mini tayt tulumu ile ortalığı...
2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında zam müjdesi!
2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında...
Son dakika: Araç sahiplerine duyuruldu! Araç muayenesi yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak!
Son dakika: Araç sahiplerine duyuruldu! Araç muayenesi yaptırmayanlara...
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Serdar Aziz kadroya döndü
Serdar Aziz kadroya döndü