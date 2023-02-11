Finans
11 Şubat 2023 - 18:30

Ev sahibi olmak isteyenlere İslam Memiş'ten uyarı: En ucuz tarihi duyurdu

Ev almak isteyenlere sevindirici haber geldi. O tarihi beklemeyenler bin pişman olacak. Uzman isim İslam Memiş'ten ev alma hayallerini ters düz edecek açıklama geldi. Ev hayali olanları yakından ilgilendiren gelişmeler haberimizde.

Finans
11 Şubat 2023 - 18:30
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Ev sahibi olmak isteyenlere İslam Memiş'ten uyarı: En ucuz tarihi duyurdu
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Ev almak isteyenlere bomba haber geldi. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlara hitap eden Memiş, o günü beklemeyenlerin kafalarını duvara vuracağı açıklama yapıldı. Konut fiyatları ve kiralardaki artışlar sonucunda vatandaşlar kara kara düşünürken yeni bir düzenlemeye gidildi. Ucuza ev almak isteyenler için İslam Memiş açıklamalarda bulundu.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konut fiyatları ve kredileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ev maliyetlerinin ve döviz kurunun hızlı yükselişiyle beraber 2023 senesine gelinmesiyle beraber yeni düzenlemeye adım atıldığı bilgisi verildi. Yüzde 34 oranlı olarak satışlarda düşüş yaşanırken alım gücünün düşüşüyle beraber yeni konut kampanyası başlarken düşük faizli kredi için geleceğe yönelik yatırım yapıldı.



İslam Memiş konut kredisi

Fox TV’de Reyhan Baysan’ın tanıttığı ekonomi Arası programına konuk olan İslam Memiş'e sorular yöneltilirken yeni düzenlemeyle beraber fiyatların nasıl bir yol izleyeceği hakkında soru soruldu. Taleplerde yüzde 20 oranında bir artış hedeflenirken geçtiğimiz hafta sayın bakana bizzat sorduğunu ifade ederken bu yönlü kampanya olduğunun altını çizdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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