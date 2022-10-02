Ev sahibi olmak isteyenlere SGK’dan 1.375 TL taksitli sıfır faizli kredi!







SGK'dan sıfır faizle toplamda 241 bin TL kredi desteği







Maaşın 1/4 oranı kadar kesinti

2022 faizsiz konut kredisi desteğine kimler başvurabilir?

SGK'nın faizsiz konut kredi başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin uygun fiyatlı toplu konut kampanyası emlak fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor. Bu konuda ipotekli ev almak isteyenler için yeni detaylar ortaya çıktı. BDDK'nın son verilerine göre konut kredisi faiz oranları, TCMB'nin düşük faiz politikasına rağmen 2019 yılının Temmuz ayından bu güne kadar çıkabileceği en yüksek seviyeye ulaştı. Ev alıcıları banka kredilerinde faiz oranlarını görünce çoğu zaman hayallerinden vazgeçti ama Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) devreye girdi. SGK, ev almak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlara faizsiz konut kredisi sunuyor.Bu yıl 240 bin TL'nin üstünde faizsiz kredi yardımı alabilmek için Ziraat Bankası'na SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hak sahibi belgesiyle başvurusu yapılması gerekiyor. 2022 yılı için kredi tutarı 241 bin TL olarak belirlendi. Kredinin geri ödeme işlemi için de hak sahibinin aldığını maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın SGK tarafından kesilmesi suretiyle gerçekleştiriliyor.SGK faizsiz konut kredisini kullanarak ev almak isteyen vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesini temin etmeleri gerekmektedir. 240 bin TL olarak alınan faizsiz kredinin geri ödemesi sigortalının maaşının dörtte birine denk geliyor. Dolayısıyla 5.000.500 lira asgari ücretli işçi için kredi taksiti 1.375 liraya denk geliyor.- Harp veya vazife malulü olmalarından dolayı maaş alanların ya da veya bu sebeple hayatını kaybetmiş olanların dul ve yetimleri, - Harp veya vazife malullüğü maaşı alırken faizsiz krediden yararlanmaksızın hayatını kaybedtmiş olanların dul ve yetimleri, - Yukarıdaki hallerde hizmet veya hizmet değişikliği yoluyla görevlerine devam eden harp veya vazife malulü olarak sayılan ve aynı zamanda sınıf ya da görev değiştirip görevine devam eden kamu çalışanları, - İlgili kanunlara göre aylık bağlanan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre iş bulmaları sonucunda aylıkları kesilen engelliler; - 684 Sayılı Kararnameye tabi 15 Temmuz gazileri.Faizsiz konut kredisi almaya hak kazananlara daha öncesinden “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” verilmekteydi. Ancak SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan “Veri Paylaşımı Protokolü”ne göre 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) hükümleri gereği bu kapsamda maaş alanlara "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" TOKİ tarafından direkt olarak yapılmakta. Bu nedenle 3 Mayıs 2021 tarihinden sonra SGK tarafından düzenlenen herhangi bir hak sahibi belgesi istenmeden doğrudan TOKİ kampanyasının daire satışlarından yararlanmak için Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubesi ile irtibata geçilebilir.