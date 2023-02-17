Ev sahibi olmayan kalmayacak! İlk evini alacaklara devletten büyük destek: Detaylar duyuruldu!













ZİRAAT BANKASI KONUT HESABI

Kendi evine sahip olmak isteyenlere devlet destek olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda evsiz vatandaşlardan ilk kez ev alacaklara ve eş zamanlı ev sahiplerine yapılan yardımlarla birlikte konut hesabı ödeme sayıları artmaya başladı. Konut hesabı açan bankalardan biri olan ve Ziraat Bankası nezdinde de tanımlanan konut hesabı, vadeli hesap ile eş zamanlı olarak cari hesap olarak açılıyor. Vadeli hesabını açan kişi, birikim sürecinde eş zamanlı olarak belirli bir faiz almakta ve dönem sonunda belirlenen tutarı hesaplamak için devlet yönetim kurumu tarafından nakit olarak da desteklenmektedir.İlk konutu satın almak için verilen yardım yardımlarından biri konut hesabıdır ve burada ödenen hibe nakdi yardım niteliğindedir. Aynı zamanda para ve yardımlarla birikimlerini bir tasarruf hesabında biriktirmeleri istenmektedir ki bu, ev veya iş yeri sahibi olmak isteyenlere gösterilmektedir.